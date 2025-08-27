เช็คอิน“ปางช้างคลองบาตู”
แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ชุมชนยี่งอ
“อำเภอยี่งอ” เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แบ่งพื้นที่ปกครองเป็น 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน อำเภอนี้มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่น่าสนใจ ทั้งมัสยิดเก่าแก่ที่มีสร้างมานานนับร้อยปี หรือ ตลาดยี่งอ ชุมชนตลาดเก่าแก่และที่ยังคงวิถีชีวิตมุสลิม ประชากรส่วนใหญ่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ปัจจุบัน อำเภอยี่งอมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ ทางวัฒนธรรม อาทิ มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น เป็นมัสยิดเก่าแก่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “มัสยิด 300ปี” ตั้งอยู่บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลุโบะสาวอ, อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี , พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร ที่ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ชาวมลายูภาคใต้ ศาสตราวุธ เครื่องใช้ในพิธีกรรม อุปกรณ์การทำมาหากิน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป หากมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน มักไปเข้าชมอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน อำเภอยี่งอ มีแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ “คลองบาตู” เพิ่งได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนชายแดนใต้ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีช้างใกล้ชิด พายเรือ ชิมอาหารพื้นบ้าน และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน รวมที่เกิดจุดเช็คอินใหม่
“ปางช้างคลองบาตู” ถูกพัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่ ไฮไลท์สำคัญคือ “ประตูทางเข้า” ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์และจุดเช็คอินยอดนิยมของตำบลคลองบาตู สะท้อนถึงความภาคภูมิใจของชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ เพื่อเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ลงไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและใกล้ชิดกับช้าง ที่ “ปางช้างคลองบาตู” และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกำลังได้รับความนิยมในพื้นที่ชายแดนใต้สัมผัสวิถีช้างอย่างใกล้ชิด
“จิรเดช ซามาเละ” นายก อบต.ลุโบะบือซา กล่าวว่า ตำบลคลองบาตูเป็นตำบลเล็ก ๆ ที่ได้พัฒนาพื้นที่ขึ้นโดยใช้งบประมาณจากภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน โดยมี “ประตูทางเข้า” เป็นสัญลักษณ์สำคัญและจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนกิจกรรมที่โดดเด่นของที่นี่คือการท่องเที่ยวเชิงช้าง ปัจจุบันมีทั้งช้างเพศผู้และเพศเมีย นักท่องเที่ยวสามารถขี่ช้าง ให้อาหาร และเล่นกับช้างได้ โดยมีควาญช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ในอนาคตยังมีแผนจัดการแสดงเกี่ยวกับช้างเพื่อสร้างความน่าสนใจและหลากหลายของกิจกรรม
“นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการขี่ช้าง ให้อาหารช้าง เล่นกับช้าง และรับชมการแสดงสุดน่ารักจากช้างที่ถูกดูแลอย่างใกล้ชิดโดยควาญช้างผู้ชำนาญ โดยเฉพาะพื้นที่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน“ปางช้างคลองบาตู” เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตคนกับช้าง ที่ผ่านมา มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษามักนำเยาวชนเข้ามาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างคนกับช้างในท้องถิ่นยิ่งกว่านั้น มีนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ชาวมาเลเซียนิยมเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถก้าวสู่ระดับนานาชาติ
นอกจากกิจกรรมเกี่ยวกับช้างแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถลิ้มรสอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนได้อีกด้วย ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มักจะมีประชาชนและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิตการดูแลช้าง และสัมผัสวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ในพื้นที่แห่งนี้ ยังมีกิจกรรมทางน้ห้พกผ่อนหย่อนใจ เช่น การพายเรือ และ การปั่นเรือถีบในคลองบาตู ซึ่งเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยว อีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่ คือ การได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านรสชาติแท้ดั้งเดิม และเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีให้เลือกสรรอย่างหลากหลาย นักท่องเที่ยวจึงไม่เพียงแต่อิ่มท้อง แต่ยังสามารถหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย”
นายก จิรเดช กล่าวอีกว่า ปางช้างคลองบาตู ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนในตำบลคลองบาต ที่สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนได้ อบต.ได้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดทำ QR Code นำทาง ตั้งแต่ปากทางจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจทางการของอบต.คลองบาตและเพจของกำนัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ปางช้างคลองบาตู เปิดบริการ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00น. มีอัตราค่าบริการขี่ช้าง ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
“แม้ตำบลคลองบาตูจะเป็นตำบลเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยศักยภาพและความตั้งใจของคนในชุมชน เราขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมเยือน”