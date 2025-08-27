ฤทธิ์คาจิกิ น้ำทะลักแม่แจ่ม ชาวบ้านโอดท่วมหนักกว่าปี 54

ด่วน! ฤทธิ์คาจิกิ น้ำทะลักแม่แจ่มหนัก ชาวบ้านโอดท่วมสูงกว่าปี 54
จากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุ “คาจิกิ” ฉบับที่ 20 ซึ่งพายุคาจิกิ ได้กลายเป็นร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนบนภาคเหนือของไทย ทำให้บริเวณภาคเหนือ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่านนั้น
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม เพจวิทยุจราจรเชียงใหม่ แจ้งว่า น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านเผยมวลน้ำมาแรงและสูงกว่าตอนปี 2554 น้ำไหลเชี่ยวกรากเข้าท่วมบ้านเรือน ร้านค้า และพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง
ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำ บางรายต้องอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย ล่าสุดเจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
