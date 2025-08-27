ฤทธิ์คาจิกิ ถล่มแม่แจ่ม เสียหายหนัก 13 หมู่บ้าน-สะพานชำรุด-กสทช. เร่งกู้ระบบสื่อสาร

ฤทธิ์คาจิกิ ถล่มแม่แจ่มเสียหายหนัก ท่วม 13 หมู่บ้าน-สะพานชำรุด-กสทช. เร่งกู้ระบบสื่อสาร
วันที่ 27 สิงหาคม จากกรณีเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้สะพานหนุนมั่นชำรุด ไม่สามารถสัญจรได้ พล.ต.อนุมาศ พินิจชอบ ผู้อำนวยการหน่วยทหารพัฒนา ภาค 3 ได้ประสานนำสะพานแบริ่งเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจร พร้อมกำลังเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย โดยได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอแม่แจ่มรายงานสถานการณ์และความต้องการสนับสนุนแทนนายอำเภอที่ติดอยู่ในพื้นที่และไม่สามารถติดต่อได้
ทั้งนี้ การสื่อสารในพื้นที่แม่แจ่มถูกตัดขาด ล่าสุด ได้รับแจ้งจาก ผอ. กสทช.ภาค แจ้งว่าได้ทำการกู้ระบบเครือข่ายของอำเภอแม่แจ่มกลับคืนมาได้หลายจุดแล้ว และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า รอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการเคลียร์เส้นทาง แล้วจะนำเครื่องปั่นไฟ เข้าไปดำเนินการให้สามารถมีไฟฟ้าเพื่อดำรงสถานะการสื่อสารต่อไป คาดว่าว่าทุกอย่างจะกลับมาใช้งานได้ในเร็วๆ นี้ หรือหากพบเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่แจ่ม โทร.1567