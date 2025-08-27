พระราชทานเพลิงศพ พลทหาร พิทยุตม์ ญาติเพื่อนร่วมอาลัย ทหารกล้าพิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทัพบก และจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ กำลังพล ชาวบุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ญาติเพื่อนร่วมรบต่างเสียใจและไว้อาลัย พ่อ-แม่ทั้งเสียใจและภูมิใจที่ลูกตายในหน้าที่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา กำลังพลชาวบุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พล ตรี นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 และนายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นประธาน ประกอบพิธี มี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี
โดยได้มีการเริ่มประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 10.00 น. ประกอบด้วย พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระธรรมเทศนา รับพระราชทานฉัน พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดมาติกา พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร อุทิศส่วนกุศล โดยมีพระวชิรกิตติบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และพระสงฆ์สมณศักดิ์รวม10 รูป สวดพระพุทธมนต์
บรรยากาศภายในงานมีชาวบ้าน เพื่อนร่วมรบชายแดน มาร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจ โดยเฉพาะพ่อแม่และญาติของพลทหารน้อย ที่ยังรับกับเหตุการณ์ไม่ได้เพราะอายุของพลทหารน้อย เพิ่งได้เพียง 20 ปี
นายพลวรรธน์ โสดา อายุ 43 ปี และนางสาวพริ้มเพรา จันเกตุ อายุ 38 ปี พ่อและแม่ของพลทหารน้อย กล่าวว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ภูมิใจที่ลูกได้รับใช้ชาติเกิดชาติหน้าก็ขอให้กลับมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก
สำหรับ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา เป็นบุตรคนเดียวของนายพลวรรธน์ โสดา กันนางพริ้มเพรา จันทร์เกตุ ชื่อเล่น น้อย เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ที่บ้านบ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สมัครเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการทหาร ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2567 สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 1
ออกปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่ ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 211 อุปนิสัยเป็นคนโอบอ้อมอารี เรียบร้อย อัธยาศัยดี และได้ทุ่มเทแรงการ แรงใจ สติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย ด้วยโรคประจำตัวจนวินาทีสุดท้าย บริเวณปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในเหตุการความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 สิริอายุได้ 20 ปี