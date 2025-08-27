ชาวจะนะ-ภาคประชาชน ชูป้ายส่งกำลังใจให้ ‘หมอสุภัทร’ ประกาศก้อง พร้อมร่วมทวงคืนความยุติธรรม
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่โรงเรียนสันติวิทย์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันนี้ได้เป็นศูนย์กลาง เปิดให้ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอจะนะ อสม.รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้าน ทั่วไป ได้มาร่วมกัน แสดงออก ให้กำลังใจ นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย ที่เคยรับราชการ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะมานานกว่า 20 ปี ปี โดยมีนักเรียน มีอสม.มีชาวบ้าน หลายร้อยคน มาร่วมกัน มอบดอกไม้ รวมถึงมีเยาวชน ได้วาดภาพหมอสุภัทรภายใต้แนวคิดการต่อสู้กับโควิด 19 มามอบให้ เพื่อให้กำลังใจนายแพทย์สุภัทร
โดยจนถึงวันนี้แม้จะยังไม่มีความคืบหน้า หรือ คำตอบใดๆจากกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องผลการสอบสวนรวมถึงมติการให้ออกจากราชการ แม้จะมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้มานานกว่า 10 วันแล้ว
นายแพทย์สุภัทร ยังคงย้ำชัดเจนว่า การจัดซื้อชุดตรวจATK นั้น เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน แต่ยังไม่ต้องเชื่อว่าตนไม่โกง ไม่ผิด ตนเองเป็นข้าราชการ รายได้ทั้งหมดมาจากภาษีประชาชนย่อมถูกตรวจสอบได้ แต่ขอให้ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมโดยขอให้มีการนำหลักฐานที่กล่าวหาว่าตนกระทำผิดมาตีแผ่ ให้สังคมได้ร่วมกันตรวจสอบ
นายแพทย์สุภัทร กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นวันที่ได้พบปะพี่น้องในอำเภอจะนะ แบบเต็มรูปแบบอีกครั้ง หลังจากต้องย้ายไปอยู่ที่ รพ.สะบ้าย้อยมา 2 ปี โดยรับราชการในอำเภอจะนะมานาน 24 ปี และอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาจะนะ พี่น้องยังคงเป็นผนังทองแดง กำแพงเหล็ก ให้เสมอ นอกจากจะนะแล้ว ก็ยังมีกำลังใจจากพี่น้องหลายภาคส่วน จากทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และมีคุณค่าที่สุด
นายมังโสด หมะเต๊ะ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอ.จะนะ กล่าวว่า ในขณะนี้องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการให้กำลังใจ และพร้อมที่จะร่วมเดินทางไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่นายแพทย์สุภัทร หากต้องถูกให้ออกจากราชการจริงๆ โดยพร้อมที่จะเดินทางไปศาลากลางจังหวัด หรือ แม้แต่ กทม.โดยเห็นว่า การที่แพทย์ชนบทบุกกรุงนั้น ถือเป็นการช่วยเหลือชีวิตผู้คน ช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังจัดซื้อชุดตรวจ ATK ได้ในราคาถูกกว่า ที่กรมควบคุมโรคจัดซื้อ
อย่างไรก็ตามในขณะนี้ แม้กระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆ ในเรื่องการให้ นายแพทย์สุภัทร ออกจากราชการ ซึ่งภาคประชาชน รวมถึง กลุ่มคนที่รักนายแพทย์สุภัทร ยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าในประเด็นนี้ ในขณะเดียวกันก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปยังกระทรวงสาธารณสุข ทันทีที่มีความชัดเจน ในเรื่องผลการตรวจสอบรวมถึงคำสั่งให้ออกจากราชการ