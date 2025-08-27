สตง.-ปปช. ถกท้องถิ่นสงขลา ปม อบจ.กู้เงิน 2 พันล. กำชับตรวจเข้มขั้นตอน-กม. ป้องเสียหายในอนาคต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ภาค 9 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จ.สงขลา นายสุจินต์ อินทรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภูมิภาคที่ 15 ได้เข้าพบ นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่น จ.สงขลา หารือกรณีที่ อบจ.สงขลาเตรียมกู้เงิน 2,009 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนน 74 สาย
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้านความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งต้องตรวจสอบตามกรอบสำคัญ 2 ประการ 1.ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินใหม่และการกู้ซ้ำโครงการเดิม 2. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายกำกับหนี้สาธารณะ ที่เพิ่งประกาศแก้ไขเมื่อเดือนเมษายน 2568 ซึ่งเน้นความเข้มงวดในการทำประชาคมและการเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานว่า สตง.และ ป.ป.ช. ได้ให้ข้อสังเกตกับท้องถิ่นจังหวัดว่า หากขั้นตอนการทำประชาคมหรือเอกสารประกอบการกู้เงินไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจส่งผลให้กระบวนการชะลอออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดและการเสนอเรื่องไปยังส่วนกลาง
นายรามกล่าวว่า ไม่ใช่การสั่งห้ามหรือแทรกแซงการทำงานของ อปท. หากในอนาคตพบว่ากระบวนการกู้เงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบเชิงลึกและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องได้ แต่ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการเริ่มต้น เลยต้องบอกว่าความเสียหายยังไม่เกิดเพราะเงินที่ขอกู้ก็ยังไม่ได้ ที่ทำได้คือการกำชับและเฝ้าระวังไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต ส่วนขั้นตอนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ว่าฯในการพิจารณา เป็นข้อเสนอแนะเชิงป้องกันเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นใช้เป็นแนวทาง