ดินสไลด์ปางอุ๋ง ดับแล้ว 3 สูญหาย 6 บาดเจ็บอีกนับสิบ จนท.เร่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สถานการณ์ล่าสุด เหตุน้ำป่าดินสไลด์ถล่มหมู่บ้านปางอุ๋งเก่า-ปางอุ๋งใหม่ ม.1 และ ม.18 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
- ผู้เสียชีวิต 3 ราย แบ่งเป็น คนไทย 1 รายหญิง และต่างด้าว 2 รายหญิงกับเด็กชาย สูญหาย 6 ราย แบ่งเป็นต่างด้าว 5 ราย และเด็กหญิงคนไทย 1 ราย )
- ผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย เป็นชาย 9 ราย หญิง 6 ราย (สาหัส 2 รายส่งโรงพยาบาลจอมทอง) สีเหลือง 9 ราย สีเขียว 4ราย รักษาอยู่ รพ.เทพรัตน์เวชชานุกูลแม่แจ่ม
ด้านนายอำเภอแม่แจ่มได้สั่งการให้ อบต.แม่ศึก ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ณ รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง เพื่อรับแจ้งความเสียหายจากประขาชนเรื่องบ้านเรือน ยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยง และได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านปางอุ๋งเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยคืนนี้ โดยให้ อบต.แม่ศึก ปกครอง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล กิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่มจัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม น้ำดื่ม ยากันยุง ยารักษาโรค และทีมแพทย์ พยาบาล จิตเวช เข้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบางคนมีอาการตกใจ วิตกกังวล หวาดกลัว
นอกจากนี้นายอำเภอแม่แจ่มยังได้สั่งการให้กำนัน ผญบ.นายก อบต.ให้แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุ ให้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อน โดยคืนนี้มิให้อาศัยหลับนอนอยู่ในหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจมีดินสไลด์อีก
ขณะนี้ทีมที่เข้าสนับสนุนภารกิจ ปกครองอำเภอแม่แจ่ม อบต.แม่ศึก สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเทพรัตนฯ ปภ.เชียงใหม่ พมจ.เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่
สำหรับการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 คน ไปพักกับญาติ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ทางอำเภอแม่แจ่มได้จัดตั้งศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง และดำเนินการค้นหาผู้สูญหาย
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปร่วมดูแลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พักพิงดังกล่าว นอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานพยาบาล เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับดูแลประชาชนได้อย่างทันที