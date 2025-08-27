เช็กเกณฑ์เยียวยาเหตุปะทะไทย-กัมพูชา อพยพศูนย์พักพิง 8 วัน ได้ครัวเรือนละ 5 พัน

ปภ.เผย ครม.อนุมัติหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ กรณีอพยพไปศูนย์พักพิง 8 วันขึ้นไป ช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท อพยพไม่เกิน 7 วัน ครัวเรือนละ 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายขจร ศรีชวโนทัย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เพื่อสรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย 7 จังหวัดชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นายขจร เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุสู้รบตามแนวไทย – กัมพูชาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด ได้รับผลกระทบรวม 315,476 ครัวเรือน เสียชีวิตรวม 22 ราย และได้รับบาดเจ็บ 40 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม เวลา 18.00 น.) และมีทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งเมื่อวันทึ่ 26 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 1,515,967,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568
นายขจร กล่าวว่า สำหรับประชาชนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ จะต้องเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัย โดยประชาชนผู้ประสบภัยที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท และประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัยไม่เกิน 7 วัน จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้ ต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) สำหรับผู้ประสบภัยที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว/พื้นที่ปลอดภัยหลายครั้ง จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว
ด้านนายชัยรัตน์ กล่าวว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้ทั้ง 7 จังหวัด เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ฯ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องมีการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองในระดับพื้นที่ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้อำเภอและจังหวัดประชุม ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.เพื่อรับรองและยืนยันข้อมูล แล้วส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยผ่านทางระบบ promptpay ต่อไป ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและตรวจสอบการผูก promptpay บัญชีธนาคารกับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย เพื่อที่ประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็ว
สำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ ปี 2568 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม สามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องให้พร้อม ประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ได้ทาง Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM และ X @DDPMNews