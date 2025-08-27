วงจรปิดจับภาพ รถกระบะประสานงารถนักเรียน คนขับเจ็บสาหัส นักเรียนบาดเจ็บ 8 ราย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 16.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะวิ่งสวนเลนชนประสานงากับรถนักเรียนจนเป็นเหตุให้มีนักเรียนที่อยู่บนรถได้รับบาดเจ็บ จำนวน 8 ราย ทางเจ้าหน้าที่ สภ.กะปง ได้เข้าตรวจสอบว่า บริเวณที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งบางแก้ว หมู่ 2 ต.เหมาะ อ.กะปง
ขณะเกิดเหตุมีฝนตกพรำๆ ถนนเป็นทางโค้ง รถกระบะดัดแปลงเป็นรถบรรทุกนักเรียน มีคนขับเป็นผู้หญิง เบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อ ขับจากรับนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อกลับไปยัง อ.กะปง
ระหว่างแล่นมาถึงโค้งบางแก้ว บริเวณหน้าร้านเกษตรภัณฑ์แห่งหนึ่ง มีรถกระบะ มีนายประเสริฐ เป็นผู้ขับ แล่นสวนมา ได้เกิดรถหมุนเข้าชนประสานงาเข้าอย่างจังกับรถรับส่งนักเรียน
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน บริเวณศีรษะกับหน้าอก โดยกล้องวงจรปิดร้านเกษตรภัณฑ์แห่งหนึ่ง บันทึกเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน จนเป็นเหตุให้คนขับรถนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณคอ ศีรษะ
ส่วนนักเรียนที่นั่งมาจำนวน 8 คน ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน มีหัวแตกเจ็บบริเวณลบพาตัว แขน ขาเนื่องจากถูกแรงอัดกระแทก
เบื้องต้นทางร้อยเวรสอบสวน สภ.กะปง คาดว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกถนนลื่นจนเป็นเหตุดังกล่าว