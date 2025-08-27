พัทยาไฟเขียว! อนุมัติงบ 258 ล้าน จ้างเหมาบุคลากร รพ.เมืองพัทยา
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย ปลัดเมืองพัทยา ทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา
ในการประชุม นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2568 ว่า ปัจจุบันในการดำเนินงานของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาล ซึ่งจะสินสุดสัญญาในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและ นักท่องเที่ยว หากดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างไม่ทันหลังจากสิ้นสุดสัญญา จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการเป็นอย่างมาก อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่เมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกได้ประกอบกับในการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2568 ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยาไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
จึงมีความจำเป็นต้อง ขอความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมของเมืองพัทยา จำนวน 258,925,000 บาท (สองร้อยห้าสิบแปด ล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาล ระยะเวลาจำนวน 12 เดือน เพื่อให้การปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีบุคลากรด้านสุขภาพในการให้บริการประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว จึงขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมเป็น ค่าจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2568
ขณะที่สมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 ได้มีการสอบถามรายละเอียดไปยังฝ่ายบริหารเมืองพัทยาถึงศักยภาพการให้บริการแบะการรักษาคนป่วยของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในปัจจุบัน ว่ามีการให้บริการในเรื่องของฟอกไตเป็นอย่างไร การให้บริการด้านการฝ่าตัดมีอะไรบ้าง รงมถึงการให้บริการด้านโรคามีศักยภาพเป็นอย่างไร
ขณะที่ ร.ต.อ.หญิง พรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ชี้แจง ว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ระดับ M2 (Mid-Level Referral Hospital) ให้บริการได้ 110 เตียง รองรับผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 1,000 คนต่อวัน มีแผนกให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 14 แผนก ส่วนห้องผ่าตัดมีให้บริการ 3 ห้องผ่าตัด ซึ่งรับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดกลาง ผ่าตัดไส้ติ่ง-ลำไส้ หากมีผู้ป่วยภาวะซับซ้อนจะมีการส่งต่อในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงขึ้นไป
ทั้งนี้ในส่วนการบริการในส่วนฟอกไต ปัจจุบันมีให้บริการ 14 เตียง และสามารถเพิ่มได้เป็น 16 เตียง ในกรณี้ที่มีเคสเร่งด่วน โดยเปิดให้บริการทุกวันวันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 06.00น.-22.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ แม้จะมีการให้บริการอย่างเต็มระบบในเรื่องของการฟอกไต แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยผู้ป่วยโรคไตมีจำนวนมาก ด้วยความต้องการใช้บริการของผู้ป่วยที่มีปริมาณมากฝ่ายบริการเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา ได้อนุมัติงบประมาณในการขยายพื้นที่หน่วยไตเพิ่มอีก 8 ยูนิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตงานและการจ้างปรับปรุงพื้นที่
ส่วนการให้บริการโรคตา ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคตาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภาวะโรคตาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้มีการขยายพื้นที่ในการให้บริการโรคตา ซึ่งมีแพทย์ในการให้บริการที่เพียง โดยจะมีจักษุแพทย์ จำนวน 4 คน หมุนเวียนในการมาให้บริการผู้ป่วยโรคตาทุกวัน อีกทั้งยังสามารถให้บริการหัตถกรรมผ่าตัดตาได้ด้วย
ทั้งนี้สภาเมืองพัทยาเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 258,925,000 บาท (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่าจ้างเหมาด้านบุคลากรในการดำเนินงานในโรงพยาบาล ระยะเวลาจำนวน 12 เดือน