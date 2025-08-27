พบร่างเด็กหญิงวัย 12 เหตุดินสไลด์ถล่มปางอุ๋ง ยอดเสียชีวิตรวม 4 ศพ สูญหาย 5 เปิดภาพความเสียหาย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อสั่งการเร่งให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ กรณีเหตุดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนที่ปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากพายุคาจิกิ กรณีเหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนที่บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โดยได้รับรายงานจากพื้นที่ถึงผลกระทบจากพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดเหตุดินสไลด์ดังกล่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังประมาณ 7 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 33 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็น
- บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 4 ราย
- บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 9 ราย
- บาดเจ็บรุนแรง (สีแดง) 2 ราย
- เสียชีวิต 3 ราย
- มีผู้สูญหายอีก 6 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวไทใหญ่ 5 ราย
การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากถนนถูกต้นไม้ใหญ่โค่นล้มและเสาไฟฟ้าขวาง ชาวบ้านได้ใช้ช่วยเลื่อยตัดและประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟ รวมถึงประสาน รพ.สต., อบต. และรถกู้ชีพกู้ภัยจาก อบต.แม่นาจร, อบต.แม่ศึก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งไปยัง รพ.เทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และส่งต่อผู้ป่วยสีแดง 2 รายไปรักษาที่ รพ.จอมทอง
สำหรับการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสานโรงพยาบาลใกล้เคียง เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 คน ไปพักกับญาติ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ทางอำเภอแม่แจ่มได้จัดตั้งศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง และดำเนินการค้นหาผู้สูญหาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปร่วมดูแลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พักพิงดังกล่าว
ทางด้าน สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้เผยแพร่ ภาพมุมสูงน้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่มบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม พบความเสียหายหนักเป็นวงกว้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ล่าสุดพบร่างเด็กหญิงวัย 12 ปีที่สูญหายแล้ว ยืนยันเสียชีวิต 4 ราย สูญหาย 5 ราย
ภาพมุมสูงเผยความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เกิดน้ำป่าหลากและดินสไลด์ และบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัด ดินโคลนถล่มทับพังเสียหาย
ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยพบว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้าง จนต้องมีการอพยพผู้อยู่อาศัย และประชาชนในพื้นที่ออกไปเพื่อความปลอดภัย และยังคงมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เร่งระดมออกค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยนำผู้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น
ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ว่า มีการค้นพบร่างของเด็กหญิงวัย 12 ปี ที่แจ้งว่าสูญหายในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว และรวมยอดผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย โดยในส่วนของการค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
