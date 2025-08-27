ภูเก็ตคึกคัก จัดงาน คเณศจตุรถี ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย กระตุ้นท่องเที่ยว

ภูเก็ตคึกคัก จัดงาน คเณศจตุรถี ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในไทย ดึงนทท.อินเดีย-ตะวันออกกลาง กระตุ้นท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “คเณศจตุรถี” (Ganesh Chaturthi) โดยมี นางสาวปพัชรศร มีปา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตไนน์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมฯ ณ บริเวณ แยกชาร์เตอร์ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นางสาวปพัชรศร มีปา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตไนน์ จำกัด ผู้ก่อตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ กล่าวว่า งานคเณศจตุรถี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–31 สิงหาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “Celebrating 1st Ganesh Festival” ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลคเณศจตุรถีอย่างเต็มรูปแบบตามประเพณีอินเดีย
โดยกำหนดจัดกิจกรรม ณ เทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณบดี หาดราไวย์ และย่านเมืองเก่าภูเก็ต อาทิ ขบวนแห่องค์พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศรษฐ์ ขบวนกลองอินเดียกว่า 40 คน, การตกแต่งดอกไม้บูชา, การวาดผงรังโกลี, พิธีอารตีไฟ และพิธี Visarjan อัญเชิญองค์พระพิฆเนศคืนสู่สายน้ำ
ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้อัญเชิญองค์พระพิฆเนศปางดั๊กดูเศรษฐ์ ซึ่งเป็นปางร่ำรวยที่สุดในโลก และเป็นองค์ที่ 2 ถัดจากเมืองปูเน่ ประเทศอินเดีย มาประดิษฐาน ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาและแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของภูเก็ต”
ด้าน นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้วยธรรมชาติทางทะเล แต่ยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ
การจัดงานคเณศจตุรถีในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ภูเก็ตในฐานะ “จุดหมายปลายทางแห่งจิตวิญญาณ” (Spiritual Destination) สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอินเดียและตะวันออกกลางซึ่งมีจำนวนเดินทางเข้ามามากในช่วงกรีนซีซั่น”
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานฯระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2568 ณ เทวาลัยพระพิฆเนศศรีมันต์คณปติ ดังนี้
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 (วันคเณศจตุรถี)
• 10.00 น. พิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ
• 11.00 – 16.00 น. พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ (อภิเษก) แด่พระพิฆเนศ
• 17.30 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่พระพิฆเนศผ่านถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 (ฤาษีพัญชมี)
• 09.00 น. บทสวดอาถรรพเวท (Atharvashirsha) เพื่อขอพรสำหรับสตรีทุกท่าน
• 11.00 – 17.00 น. พิธีอภิเษกสำหรับผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ 29 สิงหาคม 2568
• 10.00 – 17.00 น. พิธีอภิเษกสำหรับผู้มีจิตศรัทธา
• 17.00 – 19.00 น. การแสดง “มหากาล” โดยทีมกลองศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2568
• 10.00 – 17.00 น. พิธีอภิเษก
• ตลอดวัน: พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แด่พระพิฆเนศ
• ช่วงเย็น: พิธีถวายภัตตาหาร 56 ชนิด (ฉัปปัน โภค) และบทสวดอารตีสุดยิ่งใหญ่
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 (อนันต์จตุทศิ – วันวิสารชัน)
• 11.00 – 16.00 น. พิธีอภิเษกสุดท้าย
• 17.00 – 19.00 น. พิธีส่งเสด็จพระพิฆเนศลงทะเล (Visarjan) ณ หาดราไวย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จกลับสู่เขาไกรลาศ