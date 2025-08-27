ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจบ้านผาบ่อง หลังท่วม-น้ำป่าทะลัก ถนนสายหลัก ​108​ ​ขาด

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจบ้านผาบ่อง หลังท่วม-น้ำป่าทะลัก เส้นทางสายหลัก108 ช่วงบ้านห้วยโป่งขาด รถทุกชนิดไม่สามารถมาถึงแม่ฮ่องสอนได้
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ที่บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีบ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย และมีเศษกิ่งไม้ต้นไม้ปิดทับเส้นทางจราจร ถนนหลวงหมายเลข 108 เส้นทางหลักเชื่อมต่อ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน – อ.ขุนยวม ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากที่ได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนผู้ที่ติดอยู่ในที่อยู่อาศัย รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ตอนนี้มีกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร อส. และมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย เข้าให้ความช่วยเหลือนำออกมายังที่ปลอดภัยแล้วบางส่วน สำหรับในส่วนที่กำลังเร่งดำเนินการ คือการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกันทั้งกำลังคน และกำลังเครื่องจักร
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นประจำทุกสัปดาห์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมิณพื้นที่เสี่ยงภัย และการแจ้งเตือนเฝ้าระวังอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยปริมาณฝนที่ตกสะสมมามากกว่า 1-2 เดือน ทำให้มีปริมาณน้ำมากขนาดนี้ และความเสียหายก็ค่อนข้างรุนแรง ทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าทุกส่วนราชการ กำลังเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูเยียวยาต่อไป ตลอดจนจะมีการเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่อื่นๆ ด้วย