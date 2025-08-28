ไหม้โกดังเย็บผ้า เพชรบุรี เสียหายกว่า 10 ล้าน คาดคนงานลืมถอดปลั๊กเตารีด

ไฟไหม้โกดังเย็บผ้า เมืองเพชรบุรี เสียหายกว่า 10 ล้านบาท คาดคนงานลืมถอดปลั๊กเตารีด
เมื่อเวลา 02.19 น. วันที่ 28 สิงหาคม สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณหน้าหมู่บ้านแสงตะวัน ซอย 4 หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ มีลักษณะเป็นอาคารปูน 3 ชั้น ในบริเวณ หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ก่อนที่จะลุกลามลงมาที่บริเวณชั้น 1 ของตัวอาคาร ซึ่งภายในเป็นโกดังเก็บผ้าและเป็นสถานที่ตัดเย็บเสื้อผ้าของร้านชื่อดังแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบุรี
ขณะเกิดเหตุได้มีเสียงปะทุดังออกมาอยู่ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการเรียกเพื่อนบ้านข้างเคียงต่างๆ ให้ทำการขนย้ายทรัพย์สินและรถยนต์ ตลอดจนผู้พักอาศัยไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อน เพราะเพลิงมีทีท่าที่จะลุกลามและรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ และหน่วยดับเพลิงใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง จึงจะสามารถทำการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ทราบชื่อเจ้าของบ้านคือ นายสิทธิรัตน์ อายุ 45 ปี
ตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน อาทิ เครื่องจักรที่ใช้ในการเย็บผ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุดิบผ้า และเอกสารสำคัญต่างๆ ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด มูลค่าความเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท
สอบถาม นายสิทธิรัตน์ เล่าว่า อาคารหลังดังกล่าวใช้เป็นโกดังเก็บผ้า และเป็นสถานที่ในการตัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับออเดอร์มา ซึ่งเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน(27 ส.ค.) ตนได้เข้ามาดูลูกน้องทำงานที่บ้าน กระทั่งถึงเวลาเลิกงานได้ปิดประตูอาคารตามปกติ ซึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานแต่อย่างใด กระทั่งเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาแจ้งกลางดึกว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว คาดว่าคนงานน่าจะลืมเสียปลั๊กเตารีดทิ้งไว้แล้วทำให้เกิดความร้อนสะสม จนทำให้มีเพลิงลุกไหม้
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเพชรบุรี จะประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเพชรบุรี เพื่อเข้าทำการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป
