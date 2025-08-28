สุโขทัยอ่วม น้ำทะลักชุมชน คูหาสุวรรณ ถุงบิ๊กแบ๊ก ประตูระบายน้ำเฟื่องฟ้า กั้นกระแสไม่อยู่
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.สุโขทัย ยังคงน่าเป็นห่วง สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายคือ จุดประตูระบายน้ำเฟื่องฟ้า (ประตูระบายน้ำคลองแม่รำพัน) ที่ซ่อมไว้ ส่งผลให้ถุงบิ๊กแบ็ค(ถุงกั้นน้ำใหญ่) พังลง และน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชน คูหาสุวรรณ อ.เมือง อย่างไรก็ตาม หากมีรายงานความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
