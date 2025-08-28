น.ศ.ฝึกงาน โร่แจ้งความ ‘ปลัดเทศบาล’ ส่งลิงก์หนังโป๊-แชตคุกคาม บอก ‘คิดถึง’ สั่งถ่ายรูปให้ดู

แม่ร้อง ลูกสาวไปฝึกงานเทศบาล ถูกปลัดเทศบาลตำบล ทำอนาจาร-ส่งลิงก์คลิปโป๊ให้ ตร.ยังไม่ได้ั้งข้อกล่าวหา ศูนย์ดำรงธรรมสั่งตั้งคณะกรรมสอบกันเอง คาด 15 วันรู้ผล
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ จ.ปราจีนบุรี ในไลน์กลุ่มผู้ว่าพบสื่อมวลชน ปรากฏโพสต์โดย ผู้ใช้ชื่อเพจ ทีมข่าว “มองเมืองปราจีน” ระบุข้อความ-ภาพ ผู้เสียหายพร้อมแม่กำลังเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำกับ ร.ต.อ.สมบัติ วังวล รองสารวัตรเวรฯ สภ.ประจันตคาม พร้อมระบุข้อความว่า “ปลัดเทศบาลตำบลฯแห่งหนึ่ง ลวนลามนักศึกษาฝึกงาน พร้อมส่งลิงก์ภาพ หนังโป๊ผ่านไลน์ให้เด็กดู แม่สุดทนพาบุตรสาวเข้าแจ้งความ พร้อมร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจันตคาม เร่งสอบสวนดำเนินการต่อไป เอาผิดด้านจริยธรรมโดยเร็ว ผู้ปกครองวอนเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป”
ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม ร.ต.อ.สมบัติ วังวล รอง สว.สอบสวน.สภ.ประจันตคาม เปิดเผยว่า ได้มีผู้ปกครองนำบุตรสาวมาแจ้งลงบันทึกประจำวันที่ สภ.ประจันตคาม ว่ามีปลัดเทศบาลตำบลฯแห่งหนึ่ง ที่บุตรสาวไปฝึกงานที่เทศบาล ปลัดเทศบาลส่งลิงก์ภาพหนังโป๊ผ่านไลน์ให้บุตรสาวดู จากนั้นจึงได้นำบุตรสาวไปร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจันตคามต่อ ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุข้อกล่าวหาใด
ด้าน นายกองตรีปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ทางแม่ผู้ร้องมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม อ.ประจันตคาม กล่าวหาว่าขณะที่บุตรที่ไปฝึกงานที่เทศบาลฯมีปลัดเทศบาลฯแห่งหนึ่งส่งลิงก์ภาพหนังโป๊ผ่านไลน์ให้บุตรสาวที่ไปฝึกงานดู
แต่ในการบังคับบัญชาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นอำนาจการบังคับบัญชาพนักงานขึ้นอยู่ที่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือฝ่ายบริหารนายกเทศมนตรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นๆ จึงได้ให้ท้องถิ่นอำเภอประจันตคามสั่งการให้ทางนายกเทศทนตรีเทศบาลตำบลนั้นทำการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ผิดวินัย หรือจริยธรรมข้อไหน ก็ให้ดำเนินการอย่างยุติธรรมทั้งคู่
“โดยในกระบวนการสอบสวนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น จะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งสื่อมวลชนทราบต่อไป” นายกองตรีปพนศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ ยังมีภาพแชตที่ปลัดเทศบาลตำบลคนดังกล่าว ส่งหานักศึกษาฝึกงานสาว โดยมีทั้งลิงก์คลิปโป๊ และรูปภาพของตัวเอง ข้อความบางส่วนมีการบอหใ้ส่งรูปมาให้ดูว่าวันนี้ใส่ชุดอะไร รวมถึงข้อความชวนให้ดูคลิปโป๊ที่ส่งให้ด้วย อาทิ วันนี้ใส่ชุดอะไรส่งมาดูหน่อย, คิดถึง รวมถึงมีการระบุว่าประมาณว่า จะให้เงินส่วนตัว ระบุว่า “วันหลังให้คนสวยส่วนตัวนะ”