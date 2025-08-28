บุกรวบ เอเยนต์ยารายใหญ่ เจอตร.ตกใจ กลืนลงท้อง หวังทำลายหลักฐาน หามส่งรพ.วุ่น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.26 น. วันที่ 27 สิงหาคม ตำรวจวางแผนปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดในพื้นที่ ถนนเทศบาลห้วยใหญ่ 1 ซอย 36 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากได้รับเบาะแสจากผู้เสพที่เคยถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้ ว่า มีเอเยนต์ลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่จำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อยในพื้นที่
โดยเป้าหมายของปฏิบัติการครั้งนี้ คือนายอิทธิศักดิ์ อายุ 47 ปี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ช้าง ห้วยใหญ่” ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งพิการทางขา อาศัยอยู่ในเพิงพักชั้นเดียวในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้วางแผนล่อซื้อยาไอซ์จำนวน 50 กรัม เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายช้าง ได้นำยาเสพติดออกมาส่งให้กับสายลับ ตามที่ตกลงซื้อขายกันไว้ แต่ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม
นายช้างรีบล็อกประตูบ้าน แล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำ พยายามทำลายหลักฐาน ด้วยการเทยาบ้าลงชักโครก และอ่างน้ำ สุดท้ายเจ้าตัวหมดหนทางหนี จึงตัดสินใจ กลืนยาบ้าและยาไอซ์จำนวนหนึ่งลงท้อง เพื่อทำลายของกลาง เจ้าหน้าที่ จึงรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยใช้อุปกรณ์งัดประตูเข้าไปตรวจค้นและช่วยเหลือ พบยาบ้ากระจายอยู่ในอ่างน้ำหลายร้อยเม็ด บนพื้นหน้าห้องน้ำ ยังพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติกตกอยู่อีก 4 ถุง
นอกจากนี้ จากการตรวจค้นภายในห้องพัก ยังพบยาไอซ์บรรจุซองซิปพลาสติกใสอีกจำนวนหนึ่ง โดยสามารถตรวจยึดของกลางได้เป็นยาไอซ์น้ำหนักรวม 32.47 กรัม และยาบ้าเม็ดสีส้มจำนวน 920 เม็ด ส่วนนายช้าง ที่อยู่ในสภาพอาการหมดสติ เนื่องจากกลืนยาเสพติดจำนวนมากเข้าไป เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ทำการช่วยเหลือ
ล่าสุดแพทย์รายงานว่าอาการยังทรงตัว แต่ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่เฝ้านายช้าง ก่อนจะอายัดตัว พร้อมของกลางทั้วหมดส่งพนักงานสอบสวน ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป