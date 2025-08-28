สุโขทัยอ่วม! น้ำยมเชี่ยวกราก บิ๊กแบ๊กต้านไม่ไหว ทะลักท่วมชุมชนช่วงเช้ามืด

สุโขทัยอ่วม! น้ำยมเชี่ยวกราก ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน ผู้ว่าฯสั่งตั้งบิ๊กแบ๊กเสริมคันกั้น แต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัย ที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีระดับเพิ่มสูงขึ้นมีความ เร็วและแรงทำให้เมื่อเช้านี้เวลาประมาณ 04.00 น. ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีประกาศแจ้งเตือน ไปยังประชาชนที่อยู่ในบริเวณ เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยแจ้งว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมพบว่าน้ำจากแม่น้ำยมได้ลอดใต้ผนังกั้นน้ำที่ชุมชนคูหาสุวรรณตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ทำให้น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน บริเวณ ชุมชนคูหาสุวรรณ อยู่ในขณะนี้
ขณะที่ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศบาลมืองสุโขทัยธานี ได้ลงพื้นที่อำนวยการให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบภัยและหาแนวทางแก้ไขและป้องกั้นอยูในขณะนี้
สืบเนื่องจากบริเวณพนังกั้นน้ำใกล้ร้านอาหารเฟื่อฟ้าจุดนี้เมื่อช่วงปลายเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นจุดที่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วม โดยถูกน้ำในแม่น้ำยมกัดเซาะใต้พนังกั้นน้ำจนเป็นโพรงกว้างทำให้พนังกั้นน้ำบริเวณนี้แอ่นเอียงเป็นระยะทางกว่า 5 เมตร และได้มีการเข้าไปซ่อมแซมโดยใช้บิ๊กแบ๊กกว่า 100 ลูก นำไปเรียงกั้นไว้ แต่เนื่องจากว่าโพงอาจจะขยายเป็นมุมกว้างขึ้นและกระแสน้ำไหลแรงจึงทำให้น้ำจากแม่น้ำยม ได้ไหลรอดใต้โพรงบริเวณนี้นะอีกครั้ง จึงทำให้น้ำจากแม่น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมในบริเวณชุมชน คูหาสุวรรณ อยู่ในขณะนี้