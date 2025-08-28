แม่ฮ่องสอน เร่งค้นหา 2 ผู้สูญหาย หลังน้ำป่าหลากท่วมหนัก ถนนขาดยาวกว่า 100 เมตร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งเร่งติดตามผู้สูญหายสองราย หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่บ้านผาบ่อง พร้อม สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ขณะที่ถนนทางหลวงสาย 108 ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ยังได้รับความเสียหายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปความเสียหายจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดน้ำปาไหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง รวม 13 ตำบล 61 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ถนนหลายเส้นทางได้รับความเสียหาย มีผู้สูญหาย 2 รายในพื้นที่บ้านห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คือ นายวรรณโณ (สงวนนามสกุล) และ นางสาวศิริพร (สงวนนามสกุล) โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ร้อย อส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เร่งออกค้นหาผู้สูญหายสองราย ซึ่งคาดว่าจะถูกน้ำป่าพัดไป เบื้องต้นยังไม่พบผู้สูญหาย
สำหรับเส้นทางสัญจรหลักได้รับความเสียหาย เส้นทางหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวม โดยเฉพาะจุดบริเวณคอสะพานห้วยโป่ง กม 317-354 หมุ่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับความเสียหายกว่า 100 เมตร ข้ามลำน้ำแม่จ๋าคอสะพานขาดทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถูกตัดขาดจาก อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังได้ช่วยกันดำเนินการ โดยทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน รวมถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานเพื่อที่จะสร้างสะพานเบลีย์ชั่วคราว ให้พี่น้องได้เดินทางสัญจรได้ ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้พี่น้องข้ามไปยังฝั่งอำเภอขุนยวมได้เนี่ยในช่วงของวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (วันที่ 1 กันยายน 2568) สำหรับอีกส่วนที่ได้รับความเสียหายก็คือบริเวณบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ว่าได้มีการเคลียร์เปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
โดยพื้นที่เสียหายหนักอยู่ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมืองฯ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จุด
– จุดที่ 1 สะพานข้ามน้ำแม่สะมาด ถนนชุมชนบ้านป่าปุ๊ เกิดการทรุดตัว เป็นระยะทาง 60 เมตร ขณะนี้ปิดการสัญจรเป็นการชั่วคราว
– จุดที่ 2 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านน้ำเพียงดิน ระหว่างบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อ.เมืองฯ ช่วง กม.ที่ 3+006 คอสะพานขาด ความกว้างประมาณ 6 เมตร
จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม และในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่ประจำการอยู่ในพื้นที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย รถขุดล้อยางกู้ภัยปรับระดับล้อยกสูงได้ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกเทท้าย รถขุดตักไฮดรอลิค รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งหากเดินทางเข้าถึงพื้นที่จะรับมอบหมายปฏิบัติภารกิจในทัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า สำหรับอุทกภัยในครั้งนี้ จากการประเมินของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดจากการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้พื้นดินชุ่มน้ำมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เกิดป่าจำนวนมากไหลหลากลงมาผ่านทางห้วยลำน้ำแม่จ๋า กับลำน้ำแม่สะมาด เกิดความเสียหายกับทางเส้นทาง 108 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องของการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือหลังจากนี้ ตอนนี้เรื่องสำคัญเร่งด่วนคือเรื่องของเส้นทางสัญจรที่จะต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วให้พี่น้องสามารถเดินทางสัญจรได้ กับประเด็นหนึ่งตอนนี้ได้รับรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอยู่นะครับจำนวนสองคน ได้มีการตั้งชุดในการค้นหา หวังว่าจะได้รับข่าวดี อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมนี้ฝากพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนขอให้ความมั่นใจในการทำงานของทุกหน่วยงานในจังหวัด มีการร่วมกันทำงานได้มีการพูดคุยกันโดยตลอด และผมจะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า เรื่องของข้อมูลการช่วยเหลือให้กับทางพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุด
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังสามารถเดินทางโดยถนนทางหลวงสาย 1095 เชียงใหม่ ปาย ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ซึ่งยังสามารถเดินรถได้ตามปกติ