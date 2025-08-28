นายกอบต.-จนท.เดือด แจ้งจับอินฟูดัง โพสต์คลิป ปมครูสาวกล่าวหา บังคับให้โอนเงินคืนแอพพ์เงินกู้ ทำคนเข้าใจผิด
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณีผู้ใช้ Tiktok ชื่อ @futkong_lewjunjin (futkong) ฟุตกอง ซึ่งเป็นอินฟูชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยถึงกลโกงและช่วยเหลือผู้ที่เสียหายจากแอพพ์เงินกู้ที่มีดอกเบี้ยโหดเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งก็มีวิธีการทวงเงินผู้ที่สมัคคแอพพ์กู้เงินไป และไม่ชำระตามกำหนด โดยการนำข้อมูลของผู้อื่นที่อยู่รอบข้างไปโพสต์ประจานให้เกิดความเสียหายในโลกโซเชีบล ซึ่งสุดท้ายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นวงกว้าง
ล่าสุดอินฟูคนดังกล่าวได้โพสต์คลิปถึงกรณีครูสาวใน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่ถูก นายก อบต.วังบัว อ.คลองขลุง เรียกสอบถามข้อเท็จจริง และสั่งให้โอนเงินให้กับแอพพ์เงินกู้ที่ออกมาโพสต์ประจาน ซึ่งก็มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพหลอกให้กู้เงินจากแอพพ์นั้นไปจ่ายแอพพ์นี้หากผู้กู้หมุนเงินไม่ทัน โดยอยากให้ชาวเน็ตออกมาเชฟครูสาวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะนายก อบต.คนดังกล่าว จะตั้งคณะกรรมการสอบและอาจจะไล่ครูสาวออกจากงาน ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสีย โดยตนได้แนะนำครูสาวว่าให้หยุดจ่ายเงิน แต่แอพพ์เงินกู้ก็โทรมาที่ทำงานและนำรูปภาพของคนที่อยู่รอบข้างไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อประจานทำให้องค์กรเสื่อมเสีย
โดยครูสาวได้ให้ข้อมูลอีกว่านายก อบต.ได้นำโทรศัพท์ของตนเองไปเปิดดูข้อมูลและพบแอพพลิเคชั่นเงินกู้ต่างๆ พร้อมบังคับให้โอนเงินให้กับแอพพ์เงินกู้จะได้จบปัญหา ซึ่งตนมองว่าแอพพ์เงินกู้เหล่านี้คือมิจฉาชีพ โดยตนได้นัดทนายอั๋น และรวบรวมผู้เสียหายเพื่อไปร้องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้จัดการแอพพ์เงินกู้ผิดกฎหมายเหล่านี้ ส่วนเรื่องของครูสาวตนมองว่านายก อบต. ทำเกินหน้าที่ แทนที่จะปกป้องครูสาวที่เป็นลูกน้อง แต่ทำไมกลับมาปกป้องมิจฉาชีพ แล้วแบบนี้จะดูแลความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างไร ซึ่งก็เข้าไปวุ่นวายกับครอบครัวครูสาว จะให้เอาเงินเดือนของครูสาวไปจ่ายแอพพ์เงินกู้ทั้งหมด ซึ่งครูสาวมีลูกที่ต้องดูแล ทำไมถึงไปวุ่นวายแบบนั้น
ขณะที่ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ที่ สภ.คลองขลุง นายถาวร เหมือนศรี นายก อบต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ของ อบต.รวม 7 คน ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ ฟุตกอง อินฟูชื่อดังที่ได้นำคลิปไปโพสต์ลงโซเชียล อ้างว่านายก อบต. เป็นคนบังคับให้ครูสาวโอนเงินให้กับแอพพ์เงินกู้ที่เป็นมิจฉาชีพ ซึ่งข้อความในคลิปเป็นการใส่ความให้เกิดความเสียหาย แท้ที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดย นายกอบต. และเจ้าหน้าที่นิติกรของอบต. ต้องการทราบข้อเท็จจริงและร่วมกันแก้ปัญหาให้กับครูสาวในสังกัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเท่านั้น แต่ทำไมกลับเอาเรื่องดังกล่าวไปร้องกับอินฟูชื่อดังจนทำให้เกิดความเสียหายวงกว้าง จึงได้เดินทางออกมาแจ้งความเป็นคดีกับผู้โพสต์คลิปดังกล่าว
นายถาวร เหมือนศรี นายก อบต.วังบัว กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวตนยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับให้ครูสาวในสังกัดโอนเงินใช้หนี้มิจฉาชีพในแอพพ์เงินกู้นอกระบบ เพียงแต่ว่าทราบเรื่องแล้วได้มีการพูดคุยหาแนวทางออกร่วมกัน ซึ่งตรวจสอบก็พบว่ามีการกู้เงินจริง และไม่ได้มีการจ่ายเงินคืนแต่อย่างใด จนมีวิธีการทวงเงินโดยการนำรูปของเพื่อนร่วมงานและคณะผู้บริหารไปโพสต์ประจานใส่ร้ายว่า ร่วมกันฉ้อโกงเงิน ซึ่งคนรอบข้างหรือคนในพื้นที่ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงจนทำให้เกิดความเดือดร้อน โดยตนเองได้กำชับให้ครูสาวไปแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่าทำให้เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนร่วมงาน จนอินฟูคนดังได้นำเรื่องดังกล่าวไปโพสต์ลงโซเชียลทำให้เกิดความเสียหายตนเองก็ต้องรักษาสิทธิขององค์กรเอาไว้ โดยการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่ น.ส.พัชรา รักษาคุณ อายุ 43 ปี นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว กล่าวว่า หลังจากมีการโพสต์ทวงเงินติดตามหนี้จนคนที่ไม่เกี่ยวข้องเกิดความเสียหาย ซึ่งก็เข้ามาโพสต์ใต้คอมเม้นต์ของเพจ Facebook ในองค์กร ตนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ในส่วนของครูสาว ทางนายก อบต. ก็ได้เชิญเข้ามาพูดคุยถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ส่วนที่อินฟูดังบอกว่ามีการนำข้อมูลในโทรศัพท์ของครูสาวออกมาโดยพละการนั้นไม่เป็นความจริง เพราะว่าครูสาวเป็นคนนำข้อมูลเข้ามาให้เราได้ตรวจสอบเอง โดยหลังจากเกิดเรื่องแล้วทุกคนยังไม่รู้ว่าต้นเหตุของการเกิดปัญหาดังกล่าวมาจากที่ใดก็ต้องขอข้อมูลที่ชัดเจน ส่วนเรื่องที่นายก อบต. บังคับเอาข้อมูลและให้โอนเงินอันนี้ไม่เป็นความจริง
น.ส.ขวัญตา (นามสมมุติ) อายุ 43 ปี (ครูสาวข้าราชการสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบค.วังบัว) กล่าวว่า ตนเองได้ทำการกู้เงินในแอพพ์ ซึ่งก็มีการโฆษณาชวนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่จะได้รับ แต่พอสมัครกู้เงินสำเร็จจำนวนเงินที่ได้กลับไม่ตรงกับที่บอก ซึ่งมีดอกเบี้ยทวีคูณสูงถึงสองในสามของเงินต้น ซึ่งได้ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างของตนเอง พอมาถึงจุดหนึ่งที่ไม่มีเงินในการชำระก็ต้องสมัครแอพพ์ใหม่เพื่อนำเงินไปโปะ ซึ่งก็มีการเสนอเงินให้กู้อีกจำนวนก้อนใหญ่ แต่ตนเองไม่ได้ตัดสินใจกู้เพราะคิดว่าน่าจะไม่ไหวในการผ่อนส่งก็จะเป็นวัวพันหลักต่อไป ซึ่งหากคนไม่มีเงินจริงๆ ก็ต้องกู้มาเพราะวิธีการสมัครแอพพ์เงินกู้ไม่ได้ยากอะไรแค่กดยืนยันข้อมูลส่วนตัวให้เข้าถึงได้ก็สามารถได้เงินแล้ว พอตนเองหยุดจ่ายก็เริ่มมีการโทรคุกคาม ตนได้มีการบล็อกและไม่รับสายตัดการสื่อสารทุกทาง สุดท้ายก็มีการนำภาพของบุคคลที่อยู่ในที่ทำงานนำมาโพสต์ประจาน ซึ่งตนก็เชื่อว่ามันคงเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการทวงเงิน
ส่วนเรื่องประเด็นที่อินฟูพูดถึง นายก อบต. ได้มีการบังคับให้ตนเองนำเงินมาชำระภายในวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา เพราะเงินเดือนของตนออก ในสถานการณ์ตึงเครียด ในห้องของนายก อบต. ที่มีเจ้าหน้าที่หลายคนรุมเพื่อให้ตนเองหาทางออกอยู่นั้น ตนยอมรับว่าความรู้สึกเหมือนกับถูกบังคับให้ต้องจบเรื่องให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนั้นตนวิตกในทุกด้าน ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไร ซึ่งหลังจากที่ทราบข้อมูลว่าตนต้องหาเงิน 38,000 บาท มาปิดหนี้ในแอพพ์เงินกู้ ก็ถูกจำกัดเรื่องเวลาที่จะต้องหาเงินมาจัดการเรื่องให้จบ ซึ่งตนขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่ได้ 3 วันก็ไม่ได้ แต่กลับบอกว่าขอให้เป็นวันพรุ่งนี้ต้องจบ ตนเลยสับสนและไม่เข้าใจว่าอันนี้คือบังคับหรือไม่ ซึ่งข้อมูลทุกอย่างตนก็เอาสเตทเมนท์มาให้ดูก็ยังติดลบอยู่ดี ตนได้มีการพูดคุยปรึกษากับอินฟูคนดังกล่าว เพื่อขอความช่วยเหลือ จนมีการนำเสอออกไปในสื่อโซเชียลในแบบของวิธีการของอินฟู ซึ่งตนเองอยากจะขอเตือนกับผู้ที่คิดที่จะกู้เงินในแอพพ์ออนไลน์ ซึ่งไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าการโฆษณาบางครั้งก็ชวนเชื่อจนเราตกเป็นเหยื่อ โดยหลายคนที่กู้มาแล้วไม่จ่ายก็มีเยอะ แต่สำหรับตนเป็นข้าราชการครูพอถึงจุดที่ไม่จ่ายก็มีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพทวงโดยวิธีดังกล่าว ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องตนก็เพิ่งจะเดินทางมาพบ นายก อบต. เพื่อพูดคุยและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งก็เป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญอย่างมาก และจะไม่กลับไปกู้เงินในแอพพ์เงินกู้นอกระบบแบบนี้อีก
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า โดยครูสาวและ นายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มีการพูดคุยกันนานกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งครูสาวก็ได้มีการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น และนายก อบต. ก็ได้ให้โอกาสในการแก้ไขและจัดการเรื่องตนเองอย่าให้เกิดขึ้นอีก ส่วนเรื่องคดีความที่เข้าไปแจ้งความกับอินฟูคนดังกล่าว ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย