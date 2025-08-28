ช็อกทั้งรถทัวร์ ผู้โดยสารหญิง เสียชีวิตบนรถ คนขับเรียกไม่ตื่น สามีโทรหา ต้องฟังข่าวเศร้า
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ร.ต.ท.จิราภรณ์ พูลพิพัฒน์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารประจำทางสายอุบล-หัวหิน ที่จอดส่งผู้โดยสารอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ถนนเพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองจ.เพชรบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า พบผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.มนัสนันท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี สภาพนอนเสียชีวิตอยู่บนเบาะที่นั่งผู้โดยสารฝั่ง C จากการตรวจสอบเบื้องต้น เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
จากการสอบถาม นายนิรันดร์ (ขอสงวนนามสกุล) พนักงานขับรถ กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตขึ้นมาจาก บขส.ศรีสะเกษ เมื่อเวลา 19.30 น.ของวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจะลงปลายทางที่ห้างสรรพสินค้า เพชรบุรี ตนได้พยุงผู้โดยสารที่เสียชีวิตขึ้นรถเนื่องจากเห็นว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง จนกระทั่งมาถึงปลายทาง ตนจึงเดินไปเรียก เนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่ตื่น ประกอบกับมีสายโทรศัพท์เข้ามาพอดี ตนจึงรับสายซึ่งเป็นสายของสามีของผู้เสียชีวิตโทรเข้ามา ตนจึงได้แจ้งสามีว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วอยู่บนรถทัวร์โดยสาร พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ
ด้าน นายสมหมาย (ขอสงวนนามสกุล) สามีของผู้ตาย กล่าวว่า ภรรยาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในจ.ศรีสะเกษ เนื่องจากรักษาทั้งโรคไต เบาหวาน ความดัน เลือดจาง ซึ่งตนก็บอกภรรยาแล้วว่าไม่อยากให้เดินทางมา เพราะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลร่างกายยังไม่แข็งแรง แต่ภรรยาก็ยังฝืนที่จะนั่งรถโดยสารเดินทางมาหาตนที่จ.เพชรบุรี ตนได้โทรศัพท์พูดคุยกันตั้งแต่ก่อนขึ้นรถ หลังจากนั้นก็มาโทรอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อที่จะมารับภรรยาที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า แต่ผู้รับสายเป็นผู้ขับรถโดยสารที่ขับรถพาภรรยาของตนมา บอกว่าภรรยาของตนเสียชีวิตแล้วอยู่บนรถ ซึ่งตนตกใจมาก แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะคิดว่าภรรยาคงเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
จากการชันสูตรพลิกศพของแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีพบว่า สาเหตุเกิดจากไตวายเฉียบพลัน เบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายพร้อมรับศพไปดำเนินการตามพิธีทางศาสนาต่อไป
