รถบรรทุกล้อหลุด กระเด็นตกใส่รถยนต์ ทะลุหลังคา กระแทกศีรษะบุรุษพยาบาล สาหัส
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ร.ต.อ.ศุภกร ฉ่ำมณี ร้อยเวรสอบสวน สภ.คูบางหลวง รับแจ้งเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุล้อรถบรรทุกหลุดใส่หลังคารถ ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว มุ่งหน้าลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมรถกู้ชีพคูบางหลวง และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุบริเวณตีนสะพานวงแหวนลาดหลุมแก้ว มุ่งหน้าลาดหลุมแก้วขึ้นไป 50 เมตร พบรถยนต์ ยี่ห้อเชฟโรเลต ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพหลังคารถ ถูกล้อรถบรรทุก 1 คู่หล่นทับ จนได้รับความเสียหาย และล้อทั้งคู่ตกอยู่ในรถ
รถบรรทุกล้อหลุด กระเด็นตกใส่เก๋ง ทะลุหลังคา กระแทกศีรษะ บุรุษพยาบาล โรงพยาบาลดัง สาหัส เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ เตรียมหาคู่กรณี
คนขับบาดเจ็บชื่อ นายกิตติพันธ์ อายุ 45 ปี สภาพมีรอยกระแทกบนศีรษะหมดสติ เจ้าหน้าที่ทำ CPR เป็นผล รถกู้ชีพโรงพยาบาลปทุมนำส่งโรงพยาบาลกรุงไทยนอร์ทเทิร์นสาขาลาดหลุมแก้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คูบางหลวง เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบเอกสารในรถพบเป็นบุรุษพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุ ว่าเป็นล้อรถบรรทุกชนิดใดเพื่อติดตามมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
