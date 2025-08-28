พบศพถูกฆ่าฝังดิน ในหุบเขากลางช้าง คาดเป็น ‘ฟิล์ม หลักช้าง’ เอเยนต์ยารายใหญ่ที่ถูกอุ้มหายปริศนา
วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างกลาง พร้อมด้วยหน่วยพิสูจน์หลักฐาน บก.จ.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบริเวณเชิงเขาหน้าเหมน ม.12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช หลังได้รับแจ้งว่าพบศพถูกฝังอำพรางใต้ดินอย่างมีพิรุธ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในหลุมดินลึกประมาณ 1.5 เมตร พบศพชายไม่ทราบชื่อ สภาพเริ่มเน่าเปื่อย ถูกมัดด้วยเชือกและฝังกลบไว้ มีวัตถุพยานหลายอย่างตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่และเก็บหลักฐานโดยละเอียด
จากการสืบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ตาย มีชื่อเล่นเรียกกันในกลุ่มเพื่อนว่า “ฟิล์ม หลักช้าง” อาจเกี่ยวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ และถูกฆ่าปิดปากจากปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์และการหักหลังกันในเครือข่าย โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ศพผู้เสียชีวิตถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียด ขณะที่ฝ่ายสืบสวนได้เร่งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้ายาในพื้นที่
ล่าสุด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ บก.ภ.ภาค 8 และ บก.ภ.จ.นครศรีธรรมราช เร่งสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีการหายตัวไปของนายปฏิพล หรือ “ฟิล์ม หลักช้าง” เอเยนต์ค้ายาเสพติดในพื้นที่ อ.ช้างกลาง รายสำคัญ หลังจากญาติ ๆ ได้เข้าแจ้งความบุคคลสูญหาย กับพนักงานสอบสวน สภ.ช้างกลาง เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นบ้านบุคคลเป้าหมาย ศาลจังหวัดทุ่งสงอนุมัติหมายค้น ที่ 136/2568 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ให้เข้าตรวจค้นบ้านสองผัวเมียบุคคลเป้าหมาย เลขที่ 5 หมู่ 10 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช แต่ไม่พบตัวสองหัวเมียเป้าหมายคาดว่าไหวตัวทันทราบว่าหลบหนีไปก่อนหน้าแล้ว
มีรายงานข่าวว่าเมื่อคืนวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างกลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกับชุดสืบสวน บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ชุดสืบสวน บก.ภ.พังงา และภาค 8 ได้นำกำลังบุกจับกุมคนร้ายได้ยกแก๊ง 5 คน ในท้องที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา ชายแดนไทย-เมียนมา ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดกลับมาสอบสวนที่ สภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
โดยในเช้าวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ระดมกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น สุนัขตำรวจ และผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งที่รู้จุดฝังศพบนเนินเขา เดินปูพรมนำไปสู่การค้นหาจุดฝังศพบนเนินเขา หมู่ 12 ต.ช้างกลาง จนพบจุดฝังศพและเจ้าหน้าที่ได้เริ่มลงมือขุดนานกว่า 1 ชม.จึงพบกระสอบป่านบรรจุศพและเทปูนโปกทับ เชื่อว่าเป็นศพนายปฏิพล หรือ “ฟิล์ม หลักช้าง” ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 2568 และคาดว่าถูกอุ้มฆ่าปริศนาส่วนกลุ่มบุคคลเป้าหมายก่อเหตุนำโดยสองผัวเมียและพรรคพวกได้พากันหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองได้สืบสวนสอบสวนติดตามค้นหาศพและติดตามจับกุมแก๊งคนร้ายมาอย่างต่อเนื่องกว่า 1 เดือนครึ่ง จนสามารถจับกุมได้ยกแก๊งและนำมาชี้จุดฝังศพบนเนินเขาหมู่ 12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการสืบสวนติดตามคลี่คลายคดีนี้อย่างต่อเนื่อง และจากการเข้าตรวจค้นบ้านของสองผัวเมียซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายในการก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง อ.ช้างกลาง พบเพียงพ่อของบุคคลเป้าหมาย อายุ 79 ปีอยู่บ้านเพียงคนเดียว และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับสองผัวเมียบุคคลเป้าหมายแต่อย่างใด
โดยพ่อเฒ่าได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างและนำโดยตรวจภายในบ้านและบริเวณบ้านอย่างละเอียด และสามารถตรวจยึดของกลางจำนวน 19 รายการ ประกอบด้วย
1.หมวกกันน็อคนิรภัย ยี่ห้อ INDEX สีดำ จำนวน 1 ใบ (เป็นของนายปฎิพล ผู้สูญหาย) 2.รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA เวฟ 125 สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หมายเครื่อง NF125 PE 0362043 จำนวน 1 คัน (เป็นของนายปฎิพล ผู้สูญหาย ) 3.ไฟฉายติดศีรษะ (มีร่องรอยถูกเผาทำลาย สีเขียวกับสีดำ)(เป็นของนายปฎิพล ผู้สูญหาย) จำนวน 2 อัน 4.เคสโทรศัพท์มือถือสีดำ (มีร่องรอยถูกเผาทำลาย) (เป็นของนายปฎิพล พิทักษ์) จำนวน 1 อัน
5.เสื้อยืดคอกลม สีแดง ด้านหน้าสกรีนลาย BULLDOGS (เป็นของนายปฎิพล พิทักษ์) จำนวน 1 ตัว 6.ซิมการ์ดโทรศัพท์ AIS หมายเลขบนซิม 896603 2314 / 1731 6202 6 จำนวน 1 ซิม 7.ซิมการ์ดโทรศัพท์ (ไม่ทราบเครือข่าย) หมายเลขบนซิม 89852 / 00026/33365/92409 จำนวน 1 ซิม 8.โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ OPPO RENO 3 PRO จำนวน 1 เครื่อง 9.ปลอกกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 1 ปลอก 10.ปลอกกระสุนปืน .357 จำนวน 1 ปลอก
11.ปลอกกระสุนปืน 9 มม. จำนวน 1 ปลอก 13.กระสุนปืน ลูกซอง ขนาดเบอร์ 12 สีขาว จำนวน 1 นัด 14.อุปกรณ์ทำความสะอาดปืน จำนวน 1 ชุด 15.กล้องเล็ง ติดอาวุธปืน สีดำ (แบบธรรมดา) จำนวน 3 อัน 16.กล้องเล็ง ติดอาวุธปืน สีดำ ( มีเลเซอร์ ) จำนวน 1 อัน 17.เซิร์ฟเวอร์ กล้อง CCTV ยี่ห้อ HI-VIEW จำนวน 1 อัน 18.เซิร์ฟเวอร์ กล้อง CCTV ยี่ห้อ HI-VIEW จำนวน 1 อัน และ 19.ซองบรรจุกระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 1 ซอง
ต่อมาในวันที่ 6 ส.ค. 2568ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวนติดตามค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าจะถูกฆ่าฝังดินในท้องที่หมู่ 10 ต.ช้างกลาง จนพบและตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 326,200 เม็ดที่ถูกฝังอยู่ในสวนข้างบ้านผู้ต้องสงสัยหมู่ 10 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ส่วนสาเหตุการอุ้มฆ่ายัดกระสอบโปกปูนฝังศพบนเนินเขาครั้งนี้มาจากการที่ นายปฏิพล หรือ “ฟิล์ม หลักช้าง”เบี้ยวค่ายาบ้าสองผัวเมียจำนวน 21 มัด หรือ 42,000 เม็ด จึงมีการวางแผนหลอกให้นายปฏิพล พิทักษ์หรือ “ฟิล์ม หลักช้าง”ขับรถ จยย.มาหาที่บ้าน ก่อนที่สองผัวเมียพร้อมพวกรวม 5-6 คนจะทำการรุมทำร้ายจน“ฟิล์ม หลักช้าง”สลบก่อนยัดศพใส่กระสอบป่านเทปูนโปกทับนำศพไปฝั่งบนเนินเขา ก่อนพากันหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนติดตามคลี่คลายคดีนานกว่า 40 วันจนสามารถจับกุมได้ยกแก๊งและค้นหาศพ “ฟิล์ม หลักช้าง”จนพบถูกหยัดกระสอบโปกปูนทับและฝังดินบนเนินเขา หมู่ 12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดบ้าน พลทหาร เหยียบกับระเบิดขาขาด เพิ่งมีลูกน้อย 3 ขวบ จับได้ใบแดง ต้องรับใช้ชาติ
- น้ำยมล้นตลิ่งท่วมอ.โพธิ์ประทับช้าง เกือบ 700 หลัง ผู้ว่าฯ พิจิตร เผยแม่น้ำน่านใกล้วิกฤต
- ครอบครัวเข้าเยี่ยม พลทหารอดิศร เปิดใจทั้งน้ำตา เผย ลูกบ่นทำผ้าถุงแม่หาย ก่อนเหยียบกับระเบิดขาขาด
- ครู เผย นร.เตรียมกลับกัมพูชา ทำเรื่องเข้าไทยใหม่ นักสิทธิชี้ ถ้าไม่สมัครใจกลับ เป็นการบังคับที่ผิด