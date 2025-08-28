เปิดบ้าน พลทหาร เหยียบกับระเบิดขาขาด เพิ่งมีลูกน้อย 3 ขวบ จับได้ใบแดง ต้องรับใช้ชาติ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพลทหารอดิศร ป้อมกลาง หรือโก้ อายุ 22 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ที่เหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 350 ใกล้ปราสาทตาควาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขวาขาด เมื่อวานนี้ (27 ส.ค.)
ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ บ้านบุไท ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา บ้านเกิดพลทหารโก้ โดยนางชูชาติ สอนโก่ย อายุ 54 ปี ยายของพลทหาร บอกว่า หลานเพิ่งแต่งงาน และมีลูกสาว ชื่อรินลดา อายุ 3 ขวบ ก่อนหน้านี้ หลานจับฉลากได้ใบแดง และเต็มใจเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ทางพ่อ แม่ ภรรยา และญาติๆ เดินทางไปเยี่ยมพลทหารอดิศร ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เมื่อลงพื้นที่บ้าน พบว่า เป็นบ้านปูนชั้นเดียว มีลักษณะค่อนข้างเก่า เนื่องจากทางครอบครัวมีฐานะยากจน พลทหารอดิศรเป็นลูกชายคนเล็ก ส่วนพี่ชาย มีอาชีพขับรถวิ่งส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ทางญาติๆก็รู้สึกภูมิใจที่พลทหาร อดิศรได้รับใช้ประเทศชาติ