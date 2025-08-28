เครือข่ายปชช.ภาคใต้ ล่าชื่อ ทวงความเป็นธรรมหมอสุภัทร

เครือข่ายปชช.ภาคใต้ รณรงค์ ร่วมลงชื่อทวงคืนความเป็นธรรมหมอสุภัทร
เครือข่ายนักรบผ้าถุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมประกาศร่วมต่อสู้ทวงคืนความเป็นธรรมให้นายแพทย์สุภัทร เรียกร้องกระทรวงสาธารณสุข นำผลการสอบสวนวินัย ออกมาเปิดพร้อมให้หมอสุภัทรแจง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อทวงคืนความเป็นธรรมผ่านการแสกนคิวอาร์โค้ด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เครือข่ายภาคประชาชนในภาคใต้ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมลงชื่อเรียกร้อง กรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ : ปฏิรูปการเมืองสาธารณสุขและปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อ ยืนยันเจตนารมณ์ของเเพทย์ชนบทบุกกรุง ว่าเป็นไปเพื่อช่วยเหลือคนในสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ ATK ของกรมควบคุมโรคมาเปรียบเทียบ กับการจัดซื้อของทีมแพทย์ชนบทบุกกรุง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการสอบคุณหมอสุภัทร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและให้ทบทวนการตรวจสอบ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากไม่มีการเรียกเจ้าตัวไปชี้แจงด้วยวาจา
โดยสามารถลงชื่อด้วยการสแกน QR CODE เพื่อร่วมลงชื่อให้ได้มากที่สุด เพื่อส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในประเด็นนี้ และแม้จะมีการขับเคลื่อนมากว่า 10 วัน แต่จนถึงวันนี้ก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณใดๆ จากกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด
นายกอเฉม สะอุ ครูสอนศาสนาอิสลาม ตัวแทนเครือข่ายนักรบผ้าถุงในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เราได้ร่วมรณรงค์ เพื่อให้ผู้สนใจและมีแนวคิดในการรวมทวงคืนความเป็นธรรมให้กับหมอสุภัทร ร่วมกันลงชื่อ ให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อเสนอไปยังหน่วยเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประกาศความพร้อม ที่จะร่วมในการขับเคลื่อนทุกรูปแบบเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่นายแพทย์สุภัทร ที่เค้ามองว่า ทำงานเพื่อชุมชน เพื่อสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่สามารถเปิดโรงพยาบาลสนามในโรงเรียน จนทำให้ผ่านพ้นวิกฤติมาได้ และการที่แพทย์ชนบทบุกกรุง ก็ยังสามารถช่วยควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกระทรวงสาธารณสุข แต่นอกจากจะไม่ได้รับความดีความชอบใดๆ ยังถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงจะอาจถูกออกจากราชการอีกด้วย
โดยเครือข่ายภาคประชาชนจะยังคงติดตามกรณีนี้อย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนหากนายแพทย์สุภัทรฯไม่ได้รับความเป็นธรรม