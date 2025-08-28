จับตา ลิง 541 ตัว ฝากอนุบาล วัดพระบาทน้ำพุ หลัง อลงกต ถูกจับ กรมอุทยานฯเตรียมแผน
เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณีการจับกุมอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาลิง ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ และพื้นที่ใกล้เคียง ว่า
จากการตรวจสอบข้อมูลนายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) 1 สาขาสระบุรี พบว่ามีลิงที่อยู่ในสถานอนุบาลภายในเขตวัดพระบาทน้ำพุ 541 ตัว ซึ่งเป็นลิงที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ โดยทางกรมอุทยานฯ จึงดำเนินการจับและทำหมัน ก่อนนำไปไว้ในสถานอนุบาลลิง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ดูแลสุขภาพสวัสดิการของลิงให้กับวัดพระบาทน้ำพุเรียบร้อยแล้ว
ด้านนายอดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) ลพบุรี สบอ.ที่ 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมหารือกับนายเฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยืนยันว่าสามารถดูแลลิงได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีการจับลิงในพื้นที่มาไว้ในสถานอนุบาลที่วัดพระบาทน้ำพุ เพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าลิงที่เหลือในพื้นที่กว่าร้อยตัว ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านหรือไม่ ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนก็ไม่จำเป็นต้องจับเพิ่มแล้ว
นายอดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในอนาคตหากเงินบริจาคของทางวัดพระบาทน้ำพุ ลดน้อยลงจนไม่สามารถดูแลลิงเหล่านี้ได้ ซึ่งในการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น เราได้มีกฎหมายตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 เม.ย.2567 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2567
เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า ภายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นได้เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรง
สำหรับไทม์ไลน์การแก้ไขปัญหาลิงบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ เริ่มในปี 2566 โดยกรมอุทยานฯ สำรวจประชากรลิง บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ 629 ตัว จากนั้นในเดือน พ.ย. 2566 วัดพระบาทน้ำพุ แสดงเจตนารมณ์ เพื่อร่วมมือกับกรมอุทยานฯ บริเวณวัดและบริเวณใกล้เคียง ต่อมาเดือนก.ค. 2567 มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีและบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ โดย สบอ.1 สาขาสระบุรี ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุ 233 ตัว จากนั้นเดือนส.ค. 2567 ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุเพิ่ม 124 ตัว เดือนพ.ค. 2568 ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุอีก 184 ตัว รวมทั้งสิ้น 541 ตัว