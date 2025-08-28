ภูมิภาค

จับตา ลิง 541 ตัว ฝากอนุบาล วัดพระบาทน้ำพุ หลัง อลงกต ถูกจับ กรมอุทยานฯเตรียมแผน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณีการจับกุมอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาลิง ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ และพื้นที่ใกล้เคียง ว่า

จากการตรวจสอบข้อมูลนายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) 1 สาขาสระบุรี พบว่ามีลิงที่อยู่ในสถานอนุบาลภายในเขตวัดพระบาทน้ำพุ 541 ตัว ซึ่งเป็นลิงที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ โดยทางกรมอุทยานฯ จึงดำเนินการจับและทำหมัน ก่อนนำไปไว้ในสถานอนุบาลลิง และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ ดูแลสุขภาพสวัสดิการของลิงให้กับวัดพระบาทน้ำพุเรียบร้อยแล้ว

ด้านนายอดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) ลพบุรี สบอ.ที่ 1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมหารือกับนายเฉลิมพล พลมุข ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งทางมูลนิธิฯ ยืนยันว่าสามารถดูแลลิงได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีการจับลิงในพื้นที่มาไว้ในสถานอนุบาลที่วัดพระบาทน้ำพุ เพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าลิงที่เหลือในพื้นที่กว่าร้อยตัว ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านหรือไม่ ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนก็ไม่จำเป็นต้องจับเพิ่มแล้ว


นายอดิศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามในอนาคตหากเงินบริจาคของทางวัดพระบาทน้ำพุ ลดน้อยลงจนไม่สามารถดูแลลิงเหล่านี้ได้ ซึ่งในการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น เราได้มีกฎหมายตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 23 เม.ย.2567 จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วยประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2567

เพื่อแต่งตั้งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมไฟป่า ภายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้นได้เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลได้โดยตรง

สำหรับไทม์ไลน์การแก้ไขปัญหาลิงบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ เริ่มในปี 2566 โดยกรมอุทยานฯ สำรวจประชากรลิง บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ 629 ตัว จากนั้นในเดือน พ.ย. 2566 วัดพระบาทน้ำพุ แสดงเจตนารมณ์ เพื่อร่วมมือกับกรมอุทยานฯ บริเวณวัดและบริเวณใกล้เคียง ต่อมาเดือนก.ค. 2567 มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีและบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ โดย สบอ.1 สาขาสระบุรี ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุ 233 ตัว จากนั้นเดือนส.ค. 2567 ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุเพิ่ม 124 ตัว เดือนพ.ค. 2568 ดักจับทำหมันลิง ส่งอนุบาลในกรงเลี้ยงของวัดพระบาทน้ำพุอีก 184 ตัว รวมทั้งสิ้น 541 ตัว