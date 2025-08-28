สาวอุทธรณ์ขอ 5 แสนหลังสสจ.สกลนคร อนุมัติแค่ 9 หมื่น เหตุผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดจนติดเชื้อ

สาวอุทธรณ์ตามสิทธิขอเยียวยาเพิ่มเป็น 5 แสน หลังสสจ.สกลนคร อนุมัติจ่ายแค่ 9 หมื่น เหตุผ้าก๊อซอยู่ในช่องคลอดจนติดเชื้อเรื้อรังจากการคลอดลูก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายกิติชัย สัตตราช ทนายความพา น.ส.ปริฉัตร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี มาร้องศูนย์ดำรงธรรม กรณีไปคลอดบุตรแล้วพบผ้าก๊อซในช่องคลอดจากนั้นติดเชื้อเรื้อรัง ต่อมามีหนังสือจากสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2568 เห็นควรช่วยเหลือกรณีนี้ 90,000 บาท และอยู่ระหว่างเสนอไปยัง สปสช.เขต 8 อุดรธานี หากไม่เห็นด้วยให้รีบอุทธรณ์ภายใน 30 วัน โดยทางน.ส.ปริฉัตร และครอบครัวเห็นว่าได้รับผลกระทบต่อสภาพจิตใจและร่างกายอย่างหนักจึงอยากให้ช่วยเหลือมากกว่านี้ อีกทั้งยังตกงานเพราะรักษาตัวและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการติดเชื้อในช่องคลอดและครอบครัวมีฐานะยากจน
นายกิติชัย สัตตราช ทนายความ กล่าวว่า น.ส.ปริฉัตร ได้ไปคลอดบุตรที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่งในจ.สกลนคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 68 ต่อมาหลังคลอด วันที่ 17 มิถุนายน 68 ที่บ้านพักมีอาการปวดท้องรุนแรงจึงเข้าห้องน้ำพบผ้าก๊อซห้ามเลือดโผล่ออกจากปากมดลูกและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามีจึงพาไปรพ.รัฐใกล้บ้านอีกแห่ง แพทย์ พยาบาล ห้องฉุกเฉินจึงรีบน้ำผ้าก๊อซออกมาจากปากมดลูกและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จึงพักรักษาตัว 10 วัน จนดีขึ้นและกลับบ้านพัก
วันที่ 8 กรกฎาคม 68 มีอาการปวดท้องรุนแรงอีก จึงเดินทางไป รพ.รัฐแห่งที่ทำคลอดให้ และขอทำการตรวจภายในละเอียด แต่ได้เพียงยากลับไปรับประทานที่บ้าน
วันที่ 18 กรกฎาคม 68 มีอาการปวดท้องอีกจึงกลับไป รพ.รัฐที่ทำคลอดให้ เป็นครั้งที่สองมีเพียงตรวจปัสสาวะ เอกซเรย์และรับยากลับบ้าน
วันที่ 7 สิงหาคม 68 มีอาการปวดท้องรุนแรงอีก จึงไปรพ.รัฐใกล้บ้านอีกแห่ง (ไม่ใช่ รพ.รัฐที่ทำคลอดให้) แพทย์ตรวจภายในละเอียดโดยแพทย์ระบุพบการติดเชื้อเรื้อรังในช่องคลอด
นายกิติชัย สัตตราช ทนายความ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ต้องให้ผู้เสียหายร้องอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องค่าเยียวยาเพิ่มขึ้น เนื่องจากน.ส.ปริฉัตร ได้รับผลกระทบอย่างหนักต้องทนทุกข์ทรมานถึง 4 เดือน กับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ช่องคลอด สูญเสียรายได้จากอาชีพและค่ารักษา เช่น ต้องเป็นบุคคลที่ทำงานไม่ได้เพราะยกของหนักแบกหามไม่ได้ สามีต้องแยกทางไปหลังทราบว่าติดเชื้อร่วมหลับนอนไม่ได้ ส่วนลูกชาย 3 เดือน ให้กินนมแม่ไม่ได้เพราะแม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อ จึงต้องอุทธรณ์เรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์ ค่ารักษาตัวในอนาคตและความเสี่ยงของโรคอื่นๆ ตามมา จากการละเมิดของบุคคลากรทางการแพทย์ที่บกพร่อง ควรจะเยียวยาเป็นเงิน 500,000 บาท จึงมาใช้สิทธิตามสมควรเพื่อร้องขอต่อสาธารสุขจังหวัดสกลนครผ่านศูนย์ดำรงธรรม ในครั้งนี้