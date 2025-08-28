พระพยอม เผยรู้เรื่อง ทิดอลงกต ล่วงหน้ามา 3 ปีแล้ว ลั่นการละครจริงๆ ตีบทแตก

พระพยอม เผยรู้เรื่องทิดอลงกตล่วงหน้ามา 3 ปีแล้ว ลั่นพระนับ 10 องค์ทำเสื่อมเสีย ยังไม่เท่าองค์นี้องค์เดียว
จากกรณี อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต หรือทิดจอร์จ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ และฟอกเงิน
เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม68 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปนมัสการสอบถามเรื่องดังกล่าวกับพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยพระพยอม กล่าวว่า อลงกตการละคร อย่างที่ตำรวจว่าเล่นละครได้หลายฉากหลายบท ตีบทแตกจริงๆ ไม่รู้ใครเขียนบทให้ เอาความนึกคิดอะไรมาเขียนบทเล่นแบบนี้ได้ คือ ลับลวงพรางเหลือเกิน จนกระทั่งเราคิดไม่ถึง จริงๆเรื่องนี้อาตมาได้ยินข่าวแว่วมา มีคนมากระซิบบอกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว หมอปลามาบอก แต่หมอปลาก็ฉลาดไม่เปิดประเด็นตอนนั้น เพราะตอนนั้นเขาบารมีแน่นปึ๊ก ชื่อเสียงกำลังดี บารมีกำลังมา ถ้าไปเปิดตอนนั้นหมอปลาก็คงจะอยู่ยาก
เป็นดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดเลย ความชั่วยิ่งทำยิ่งปกปิดความชั่วก็ยิ่งรั่วลด ถ้าเปิดเผยยอมรับซะตั้งแต่แรกอย่างลูกผู้ชายชาติพระก็จบ แต่นี่พยายามหลีกเลี่ยงปกปิดความผิดที่เกิดขึ้น เรื่องมันก็เลยบานปลาย เขาเรียกว่าฝีแตก ปิดจนฝีแตก ตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนนั้นแซะคนนี้เซาะ เซาะไปแซะมาจนกระทั่งเจอคนที่เราไม่คิดว่าจะมาเกี่ยวข้อง อย่างเช่นมหาสมปอง ไม่นึกวันนี้เขาเปิดกันขึ้นมา ก็เพิ่งได้ดูข่าวเมื่อกี้นี้ว่ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ว่าถูกผิดยังไม่รู้
พระพยอม กล่าวอีกว่า ในรอบ 10 ปี 20 ปีนี้ พระองค์อื่นทำเสียหายนับ 10 องค์ ก็ไม่เท่ากับองค์นี้องค์เดียว เพราะองค์นี้ทำให้สะเทือนศรัทธามาก อาตมาไปบิณฑบาตก็มีคนพูด บางคนพูดดี ถ้าหลวงพ่อจะมีข่าวเสียหายยังไงก็ตามฉันไม่เสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่บางท่านก็บอกว่าท่านอย่าตามเขาไปนะ ให้เหลือไว้กราบไหว้สักองค์เถอะ
ตอนนี้แทบจะไม่เหลือพระดีๆกันแล้ว อะไรต่างๆนาๆคนพูดวิพากษ์วิจารณ์ออกอาการทวงหนี้ก็มี ทวงบุญที่ทำไปแล้ว ซึ่งมันไม่เคยมีคนทวงบุญกับพระกับศาสนาแต่คราวนี้มี เพราะเสียไปเยอะ เสียไปโดยเชื่อมั่นศรัทธา แล้วพอมาเป็นอย่างนี้ก็เสียดายเงิน
“แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีอะไรเกินที่พระพุทธเจ้าสอน พระพุทธเจ้าบอก โรโกธรรมานัง ปริปันโถ ความโลภเป็นอันตรายต่อการกระทำทั้งหลาย ถ้าไม่โลภมากเกินไป ถ้าไม่บิณฑบาตจนเย็นจนค่ำ ไม่แสวงหารายบุญมาเสริม วัดเสริมศาสนามากขนาดนี้จะไม่เกิดเรื่อง ขอให้ทำพอดี ทำพอประมาณ” พระพยอมกล่าว