รถพ่วงยางระเบิด เสียหลักชนกระบะพริกหยวกพลิกคว่ำ เจ็บ 1 สาหัส 1

ฝนตกถนนลื่น รถพ่วงยางระเบิด ทำเสียหลักชนกระบะพริกหยวกพลิกคว่ำ กู้ชีพเร่งปั๊มหัวใจผู้บาดเจ็บ
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชีย 41 บ้านโคกกอก หมู่ 9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อรถบรรทุกพ่วงทะเบียน 82-2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช เสียหลักพุ่งชนกับรถกระบะบรรทุกพริกหยวก ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 3ฒม 3660 กรุงเทพมหานคร จนทำให้รถกระบะพลิกคว่ำ พริกหยวกกระจายเกลื่อนเต็มพื้นถนน
ตรวจสอบพบคนขับรถบรรทุกคือนายรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกาย เลือดอาบเต็มตัวแต่ยังรู้สึกตัว ส่วนผู้โดยสารชาย อายุราว 20 กว่าปี บาดเจ็บสาหัส ร่างกระเด็นตกลงไปใต้ท้องรถ เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องช่วยกันดึงออกมาพร้อมปั๊มหัวใจก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลพัทลุงอย่างเร่งด่วน ตอนนี้อาการสาหัส
ด้านรถกระบะบรรทุกพริก มีผู้ขับขี่คือนายบี อายุประมาณ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ขาและหัวไหล่ โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพได้นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว นอกจากนี้ยังมีรถเก๋งที่จอดริมทางถูกชนได้รับความเสียหายเล็กน้อย
จากการสอบถามนายรัตน์ คนขับรถพ่วง เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถกลับจากการส่งน้ำยางสดในพื้นที่จังหวัดสงขลา กำลังมุ่งหน้ากลับโรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดฝนตกลงมา ถนนลื่น และยางล้อหน้าซ้ายเกิดระเบิดกะทันหัน ส่งผลให้รถเสียหลักหมุนจนหางพ่วงหลุดกระเด็นไปชนเข้ากับรถกระบะบรรทุกพริกหยวก ทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุ พร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน