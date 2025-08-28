น้ำยมทะลัก ต.ปากแคว ชาวบ้านขับรถหนีน้ำ แต่ไม่ทัน รถโผล่แต่หลังคา
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จากสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัย ที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีระดับเพิ่มสูงขึ้นมีความ เร็วและแรง ทำให้น้ำจากแม่น้ำยมได้ล้นพนังบริเวณด้านหลังวัดปากแคว ม.4 ต.ปากแคว ทำให้ น้ำยมไหลทะลักเข้าท่วม วัดปากแคว และบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่ ม.4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ล่าสุดกระแสน้ำได้ไหลข้ามถนนจรดวิถีถ่องตั่งแต่บริเวณโค้งการไฟฟ้า ผ่านวัดปากแคว ไปจนถึงสะพานน้ำไหล ทั้งสองฝั่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจรเด็ดขาดทั้งสองฝั่งเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรง นอกจากนี้ยังมีรถยนต์ที่กำลังจะขับหนีน้ำออกจากวัดปากแคว แต่ไม่ทันถูกน้ำท่วมจนเห็นแต่หลังคารถ
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ 2 ฝั่งถนนจรดวิถีถ่องด้านวัดปากแคว ต่างออกมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปวางเป็นแนวกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ของตน อีกทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วยังได้เข้าให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่อยู่ศูนย์อพยพวัดปากแควไปอยู่ที่ศูนย์อพยพวัดบางคลองแทน