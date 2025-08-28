เจ้าอาวาสวัดดังชลบุรี โร่แจ้งความ คนร้ายบุกกุฏิ ขโมยทองคำหนักกว่า 100 บาท เงินสดนับล้าน เด็กวัดเผย พบหญิงต้องสงสัย เดินวนเวียนใกล้กุฏิ ขณะที่ ผกก.สภ.พนัสนิคม เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ต.อ.ธรรมรัฐ อัครไชยพงศ์ ผกก.สภ.พนัสนิคม รับแจ้งความจาก หลวงพ่อขวัญชัย ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ว่าได้มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ภายในกุฏิ ทรัพย์สินสูญหาย เป็นทองคำน้ำหนักประมาณ 100 กว่าบาท และเงินสดอีกจำนวนกว่าล้านบาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม โดยทรัพย์สินทั้งหมดมีญาติโยมบริจาคเพื่อทำบุญใช้ในการเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม และพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่วัดนามะตูม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยขณะนี้ตำรวจชุดป้องกันปราบปรามและชุดสืบสวน สภ.พนัสนิคม อยู่ระหว่างสืบสวนหาเบาะแส เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายที่เข้าไปลักทรัพย์ภายในกุฏิ โดยจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัด และจะสอบสวนพระ กรรมการวัด และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามรองเจ้าอาวาสวัดนามะตูมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยรองเจ้าอาวาสบอกว่า หลวงพ่อขวัญชัย เจ้าอาวาส ไม่อยู่ เรื่องที่เกิดขึ้นขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะติดตามจับกุมคนร้าย
ผู้สี่อข่าวสอบถามเด็กวัดและคนดูแลความสะอาดวัด ให้ข้อมูลว่า ตำรวจได้มาสอบสวนในฐานะพยานที่เห็นคนร้าย โดยวันที่ของหายเป็นวันที่มีพิธีเททอง ทางพระ กรรมการวัด เด็กวัด และคนงานภายในวัดต่างอยู่ร่วมในพิธีทั้งหมด คนที่ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาว ใส่กางเกงยีนส์ ผมสั้น สะพายกระเป๋าเป้ เดินอยู่ใกล้กุฏิเจ้าอาวาส
ขอบคุณ ช่องสาม