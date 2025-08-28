ตื่นกันทั้งตลาดพลอยแม่สอด ไฟไหม้ร้านจำหน่ายอัญมณี เคราะห์ดีดับทัน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่ง ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อ.แม่สอด ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ ร้านจำหน่ายอัญมณี บริเวณศูนย์การค้าอัญมณีชื่อดังของเมืองแม่สอด
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาพเทศบาลนครแม่สอด ตำรวจสภ.แม่สอด รวมทั้งหน่วยกู้ภัยในพื้นที่รุดเดินทางไปที่เกิดเหตุ พบเพลิงลุกไหม้ชั้น 2 ของอาคาร จึงระดมช่วยกันฉีดน้ำ และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สามารถดับเพลิงได้ โดยทางร้านเสียหายเล็กน้อย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งมีความเก่ามากแล้ว
ในระหว่างที่เพลิงลุกไหม้ มีควันไฟออกมาจากชั้น 2 ของร้านนั้น เจ้าของร้านค้าต่างๆ ที่จำหน่ายอัญมณีต่างรีบเก็บของเอาออกจากร้าน โดยเฉพาะร้านค้าที่ติดกัน แต่ยังไม่ทันได้เคลื่อนย้ายสิ่งของหมด ไฟที่ลุกไหม้ดับเสียก่อน ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในร้านเก่ามากจนทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่โชคดีเกิดเหตุตอนกลางวัน ถ้ากลางคืนคงยุ่ง ส่วนเจ้าของร้านที่เกิดเหตุ คือนางจิดาภา (สงวนนามสกุล) อายุ 68 ปี