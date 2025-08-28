ภาสกร ผู้ว่าฯระยองป้ายแดง เริ่มงานวันแรก เผยทำการบ้านมาแล้ว ตั้งใจเกิน 100 พัฒนาจังหวัดก้าวหน้า

ผู้ว่าฯระยองป้ายแดง ตระเวนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ก่อนเข้าทำงานวันแรก หน.ส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ปชช.ต้อนรับอบอุ่น เผยพร้อมทุ่มเทกำลังเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาระยองให้ก้าวหน้า
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองป้ายแดง พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองป้ายแดงเช่นเดียวกัน เข้าทำงานวันแรก พร้อมตระเวนสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยอง
โดยเข้าสักการะพระพุทธอังคีรสจำลอง, ศาลพระพรม, พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณภายในศาลากลางจังหวัด และไหว้พระพุทธรูปภายในห้องทำงาน และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าแสดงความยินดี
จากนั้นเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ จ.ระยอง ประกอบด้วย ศาลหลักเมือง, ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม, พระพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง, ก่อนจะเดินทางเข้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด สักการะศาลพระภูมิ, พระพุทธรูปภายในจวนไร้พรมแดน, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ผู้นำ อปท. ภาคเอกชน และประชาชนเดินทางมาต้อนรับจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีการนำอาหารคาวหวานมาเลี้ยงต้อนรับด้วย
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าฯระยองยังเดินทางไปกราบนมัสการพระวชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอ เจ้าอวาสวัดป่าประดู่, พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัด, เจ้าอาวาสวัดเนินพระ อ.เมือง ด้วย
นายภาสกรเปิดเผยว่า ขอขอบคุณพี่น้องที่รู้จักมักคุ้นกันเดินทางมาส่ง และขอบคุณทุกภาคส่วนในระยองด้วย ที่มาให้การต้อนรับ ชีวิตการรับราชการของตนไปมาแทบทุกภาค การมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯระยองได้ทำการบ้านมาพอสมควร ซึ่งที่เห็นโดดเด่นจะเป็นรายได้ต่อหัวของคนระยองสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อวันก่อนได้พบเลขา EEC จะได้มีการหาแนวทางพัฒนาของจังหวัด และรถความเร็วสูงหารือร่วมกันต่อไปด้วย
นายภาสกรกล่าวว่า ตนเป็นคนตั้งใจจริงในการทำงาน เมื่อมาเป็นคนระยองแล้ว ถึงจะไม่ได้เป็นโดยกำเนิดก็พร้อมที่ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนา จ.ระยอง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม, ท่องเที่ยว เกษตร ตั้งใจเกิน 100 จะทำงานให้ระยองเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน รวมทั้งโครงการเดิมของผู้ว่าฯคนเก่าก็พร้อมสานต่ออีกด้วย
สำหรับนายภาสกร บุญญลักษม์ ก่อนเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าฯระยอง เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯเชียงราย, ผู้ว่าฯกระบี่, ผู้ว่าฯปทุมธานี และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย