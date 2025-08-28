ผู้ว่าโคราชโอด ที่อื่นน้ำท่วม แต่ลำตะคองเหลือแค่ 22% ลุ้นฝนตกชุกเพิ่มน้ำดิบ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่หอประชุมชั้น 4 ด้านหลังศาลากลาง (อาคารหลังใหม่) จ.นครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ 32 อำเภอรวมทั้งภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในระเบียบวาระทั้งสิ้น วาระ โดยพร้อมเพรียงกันในระเบียบวาระที่ 4.1.3 ผู้แทนโครงการชลประทานนครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 1.เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว ปริมาณน้ำ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 22.57% ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.ม 2.เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ปริมาณน้ำ 49.40 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 31.87% ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.เมตร 3.เขื่อนลำมูลบน อ.ครบุรี ปริมาณน้ำ 59.01 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 41.85% ของพื้นที่เก็บกัก 141 ล้าน ลบ.เมตร และ 4.เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี ปริมาณน้ำ 163.66 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 59.01 % ของพื้นที่เก็บกัก 275 ล้าน ลบ.เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 24 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 151.09 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 45.06 % ของพื้นที่เก็บกัก 335.33 ล้าน ลบ.เมตร
ด้านผู้แทนสถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติม ช่วงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ในพื้นที่ 32 อำเภอ จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่เป็นที่ลุ่มและอยู่ริมตลิ่งรวมทั้งเชิงเขา กรณีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 วัน อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า กรณีพายุฝนทิ้งช่วงไม่มาตามนัด แย่ที่สุดหลังสิ้นฤดูฝนปริมาณน้ำดิบในเขื่อนลำตะคอง 70 ล้าน ลบ.เมตร จะผ่านวิกฤตแล้งในปีหน้าไหม ชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมและให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงสุดทั้งเพื่อการอุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศ เพื่อภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด