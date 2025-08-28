ชายวัย 72 ตามง้อเมียไม่สำเร็จ ชักปืนยิงเจ็บ ก่อนลั่นไกจบชีวิตกลางตลาด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย บริเวณตลาดนัด ซึ่งตั้งอยู่ข้างตลาดสดห้วยสัก ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพชาย 1 ราย นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณพื้น ทราบชื่อต่อมาคือ นายสันทัด (สงวนนามสกุล) อายุ 72 ปี ชาว ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สภาพที่ขมับขวามีรอยถูกอาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ใกล้กันพบนางสมร (สงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ภรรยา ได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ขาขวา จึงได้ร่วมกันกับหน่วยกู้ภัยและชาวบ้านนำคนเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จากการตรวจสอบบริเวณใกล้ศพ พบรถจักรยานยนต์ของนายสันทัดจอดอยู่ จำนวน 1 คัน และอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก สอบถามนางสมรทราบว่า เดิมเคยอยู่กินกับนายสันทัด แต่ได้แยกกันอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้ว จากนั้นตนก็ได้ไปค้าขายที่ตลาดนัดตามปกติ แต่ปรากฏว่านายสันทัดได้ตามไปที่ตลาด โดยทำทีว่าจะไปซื้อข้าวเหนียวสุก เมื่อพบกับตน ตนก็สอบถามว่า “ไม่ได้นึ่งข้าวเองหรือ” ปรากฏว่านายสันทัดกลับชักอาวุธปืนจะยิงใส่ตน โดยคาดว่าอาจจะยิงใส่ลำตัวแต่ปืนลั่นไปถูกใส่ขา ทำให้วิ่งหลบหนี และไม่ได้เห็นตอนที่นายสันทัดเสียชีวิตแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้นำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อชันสูตรพลิกศพและรวบรวมหลักฐาน รวมทั้งสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป