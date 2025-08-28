ภูมิภาค

ตำรวจนนท์ ร่วมฝ่ายปกครอง รวบ 30 นักพนัน ลักลอบเล่น หลังบ่อนกรุงเทพฯเพิ่งถูกจับ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม พ.ต.อ.ชยชัย นาธนกาญจน์ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีศักดิ์ รองผกก.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอเมืองนนทบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองนนทบุรี สืบสวนภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกันจู่โจมตรวจค้นบ่อนการพนันที่ลักลอบเปิดที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 35/1 ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 24 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี หลังจากสืบทราบว่ามีลักลอบเปิดให้เล่นการพนันกัน

เมื่อเข้าตรวจค้นพบของกลางเป็นโต๊ะสำหรับเล่นไพ่ ไพ่หลายสำรับ นักพนันรวม 30 คน แยกเป็นชาย 12 ราย นักพนันหญิง 18 ราย โดยมีนายรุ่งอรุณ  รับเป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งนักพนันส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดินทางมาจากพื้นที่อื่น มารวมกันลักลอบเล้นพนัน จึงกล่าวหาว่าทั้งหมดว่าร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน ไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้า พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สอบสวนกลุ่มนักพนันให้การว่า เพิ่งจะนัดหมายรวมตัวกันลักลอบเล่นการพนันไพ่ป็อกแปดป็อกเก้า เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้ามาจับกุม ส่วนที่ต้องนัดหมายกันมารวมตัวเล่นไพ่นั้น เนื่องจากบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพ ถูกสั่งปิดหลังจากที่เมื่อวานนี้ชุดปฎิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เข้าบุกจับทลายบ่อนการย่านดอนเมืองไป ทำให้นักพนันส่วนใหญ่หาที่เล่นไม่ได้ จึงนัดรวมตัวกันมาเล่นไพ่ที่นี้ในวันนี้เป็นวันแรก

นักพนันรายหนึ่ง ให้ข้อมูลว่า มีเพื่อนโทรมาชวนให้ไปเล่นไพ่ที่นี้ ตนจึงรีบขับรถมาจาก จ.ชลบุรี จึงรีบขับมารถไม่ติดเลย หลังจากเล่นพนันได้ไม่นานก็ถูกตำรวจบุกเข้ามาจับ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทำการสอบปากคำ ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา โดยจะควบคุมตัวนักพนันทั้ง 30 รายส่งฟ้องศาลแขวงนนทบุรี ในวันที่ 29 สิงหาคม 68 ต่อไป

