รวบหนุ่มเขาหลัก ซิ่งรถส่งยาบ้า รู้ตัวโดนล่อซื้อ พยายามหนีแต่ไม่รอด
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา ภายใต้การอำนวยการของ นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เปิดปฎิบัติการร่วมกับ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ้งฉ้วน ผกก.สืบสวนพ.ต.ท.สมเกียรติ ฤทธิเดช สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ตำรวจ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 และ สภ.เขาหลัก ร่วมวางแผนเข้าจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่เขาหลัก
หลังติดตามพฤติกรรมมานาน จนสืบทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ชื่อเล่นฟิวส์ เป็นคนในพื้นที่เขาหลัก บ้านบางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า โดยมีพฤติการณ์ชอบพกพาอาวุธปืนและจำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่และกลุ่มแรงงานต่างด้าวรวมทั้งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อยาบ้า จำนวน 2 มัด รวม 4,000 เม็ด มูลค่ากว่า 40,000 บาท บริเวณถนนเพชรเกษม ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง
เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายฟิวส์ได้ขับรถกระบะแต่งซิ่งสีเขียวอ่อนมาส่งมอบของกลางให้กับสายที่ปลอมตัว เมื่อนายฟิวส์ทราบว่าถูกล่อซื้อจึงรีบขับรถกระบะหลบหนีทันที เจ้าหน้าที่ได้ขับรถติดตามพร้อมประสานกับทางตำรวจ สภ.เขาหลักนำโดย ร.ต.อ.เจษฏากร มัคกิติกาล รอง สวป.สภ.เขาหลักพร้อมเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่ จากนั้นทำการตรวจค้นในรถพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงอาหารแมวจำนวน 1 ถุงรวม 4,000 เม็ด อยู่ที่เบาะหลัง พร้อมอาวุธปืนสั้นขนาด 9 มม 1 กระบอกในกระเป๋าสะพายวางไว้ข้างคนขับ
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อการค้า และกระทำโดยมีอาวุธ พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท้ายเหมือง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน นายพิชญพัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวตามที่สื่อบางสำนักลงข่าวว่า ผู้ที่ถูกจับกุมเป็นสมาชิก อส.สำรอง อำเภอตะกั่วป่า ตนเองขอชี้แจงและได้ทำการตรวจสอบพบว่า สมาชิก อส.สำรองนายนี้ไม่มีชื่ออยู่ในสาระบบของอำเภอตะกั่วป่าแต่อย่างใด และตนขอรับรองว่าสมาชิก อส.สำรองของอำเภอตะกั่วป่าซึงตอนนี้มีอยู่ 4 นาย อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่มีพฤติกรรมในทางที่สร้างความเสียหายแต่อย่างใด สมาชิก อส.สำรองทุกนาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ก่อนจะเข้ามาทางอำเภอตะกั่วป่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยมีนายปณิธาน แก้วหมุน ปลัดฝ่ายความมั่นให้การดูแล ควบคุมให้อยู่ในกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด
