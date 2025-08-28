รวบหนุ่มรัสเซีย อุ้มเพื่อนร่วมชาติ รีดเงินคริปโท 1.3 ล้าน หนีซ่อนตัวเกาะสมุย
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะสมุย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค 8 ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 748/2568 ลงวันที่ 27 ส.ค. 68 ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน “ปล้นทรัพย์” จะหลบหนีเข้าพื้นที่เกาะสมุย โดยการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ เที่ยวเวลา 11.00 น. ด้วยรถเก๋ง สีเทา ป้ายทะเบียน ปราจีนบุรี
ต่อมาเวลา 12.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ไปดักซุ่มที่ท่าเรือเฟอร์รี่ ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย ได้พบกับรถยนต์ต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งจากสายลับ จากการสังเกตมีชายชาวต่างชาติเป็นคนขับรถ ไม่พบผู้ที่โดยสารมาด้วย จึงได้เรียกให้หยุดและขอตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูหลังพบว่ายังมีชายชาวต่างชาติอีกคนนอนหลบอยู่บริเวณเบาะหลัง จึงได้ทำการตรวจค้นและตรวจสอบบุคคลดังกล่าว จากการตรวจสอบทราบชื่อว่า นายเกลบ สตอลบอฟ (Mr.Stolbov Gleb) สัญชาติรัสเซีย เป็นผู้ขับรถ และนายดมินทรี กลุชโก (Mr.DMITRII GLOUSHKO) อายุ 26 ปี สัญชาติรัสเซีย ที่หลบซ่อนอยู่เบาะหลัง ซึ่งตรงกับบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ที่ 748/2568 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน “ปล้นทรัพย์”
ตรวจค้นภายในรถยนต์พบ ตั๋วเดินทางสำหรับรถ 1 คัน เดินทางจากดอนสัก – สมุย เที่ยวเวลา 11.00 น. ซึ่งไม่พบตั๋วเดินทางสำหรับผู้โดยสารภายในรถ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพายโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต่างๆ ของนายดมินทรี ผู้ถูกจับกุม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แสดงหมายจับศาลจังหวัดภูเก็ต ความผิดฐาน “ปล้นทรัพย์” ให้แก่ นายดมินทรี ผู้ถูกจับกุม ได้ดู อ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้บางส่วน เจ้าหน้าที่จึงนำล่ามแปลภาษาเป็นชาวต่างชาติมาช่วยในการสื่อสาร แต่นายดมินทรี ผู้ถูกจับกุม ไม่ให้การใดๆในชั้นจับกุม เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัว นายดมินทรี กลุชโก ผู้ต้องหาชาวรัสเซียมายัง สภ.เกาะสมุย เพื่อจัดทำบันทึกจับกุม และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง จ.ภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า นายดมินทรี กลุชโก อายุ 26 ปี ผู้ต้องหาสัญชาติรัสเซีย ข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกประเทศ 7 ครั้ง ล่าสุดเดินทางเข้าทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 ประเภทวีซ่า ผ.60/ม.17 และได้มีการนัดหมายทางโทรศัพท์กับนายอเล็กซานเดอร์ ผู้เสียหาย ชาวรัสเซีย ให้มาพบที่บ้านที่เกิดเหตุ ใน จ.ภูเก็ต เพื่อประชุมและแนะนำการลงทุนธุรกิจ
เมื่อผู้เสียหายจึงเดินทางไป กลับไม่พบนายดมินทรี แต่พบกลุ่มชาวต่างชาติ 4 คน เป็นชาวรัสเซีย จากนั้นกลุ่มชายต่างชาติได้รุมทำร้ายผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บ และได้บังคับให้ผู้เสียหายโอนเงิน จำนวน 35,000 USDT ผ่านแอพพลิเคชั่น TRONSCAN คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท เมื่อได้เงินแล้วคนร้ายได้ปล่อยตัวผู้เสียหาย
จากขัอมูลทราบอีกว่ากลุ่มคนร้ายได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วหลังจากก่อเหตุ ส่วนนายดมินทรี ผู้ต้องหาหลังรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับ ได้ให้เพื่อนชาวรัสเซียที่เกาะสมุยนั่งรถโดยสารมาที่ภูเก็ตเพื่อพาหลบหนี ก่อนจะมาถูกจับกุมตัวได้ที่เกาะสมุย