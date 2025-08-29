แก๊งบิ๊กไบค์ชาวคูเวต แว้นป่วนพัทยา หนุ่มไรเดอร์ โดนเฉี่ยว ผู้โดยสารกระเด็นตกรถ

แก๊งบิ๊กไบค์ชาวคูเวต แว้นป่วนพัทยา หนุ่มไรเดอร์สุดซวย โดนเฉี่ยว ผู้โดยสารกระเด็นตกรถ บาดเจ็บ
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณถนนพัทยาสาย 3 ใกล้แยกกรมที่ดิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย รายแรก น.ส.พรรษา อายุ 36 ปี ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้าย สะโพกซ้าย และขาซ้าย รายที่สอง นายเอกราช อายุ 28 ปี ไรเดอร์ บาดเจ็บที่ขาซ้าย แต่ไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาล ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สีแดง สภาพด้านหลัง บริเวณที่พักเท้า พังเสียหาย มีร่องรอยเฉี่ยวชนชัดเจน
สอบถาม นายเอกราช เล่าว่า ตนกำลังขี่จักรยานยนต์พาผู้โดยสารลงมาจากสะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย มาถึงจุดเกิดเหตุ พบกลุ่มชาวต่างชาติ ชาวคูเวต ขี่บิ๊กไบค์ 2 คัน วนขวางถนน จึงพยายามเบี่ยงหลบออกทางไหล่ทางซ้าย คิดว่าน่าจะพ้นอันตราย แต่กลับถูกหนึ่งในบิ๊กไบค์หักเข้ามาเฉี่ยวชนจากด้านท้าย จนผู้โดยสารกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป