แม่ฮ่องสอน เร่งค้น 2 ผู้สูญหายจากพายุคาจิกิ ผู้ว่าฯ อนุมัติอำเภอละ 5 แสนช่วยผู้ประสบภัย

แม่ฮ่องสอน เร่งค้นหา 2 ผู้สูญหายจากพายุคาจิกิ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ผู้ว่าฯ อนุมัติอำเภอละ 5 แสน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติ ในพื้นที่ 7 อำเภอ หลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุ “คาจิกิ” ทำให้มีฝนตกในพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ส่งผลกระทบมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 อำเภอ 10 ตำบล 56 หมู่บ้าน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 5 ตำบล 28 หมู่บ้าน, อำเภอขุนยวม 5 ตำบล 28 หมู่บ้าน ) มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย สูญหาย 2 ราย ด้านที่พักอาศัย บ้านเรือนราษฎร ได้รับผลกระทบ 30 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับผลกระทบ 5,485 คน 1,567 ครัวเรือน ด้านระบบสาธารณูโภค ระบบไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์ ผลกระทบในพื้นที่ ต.ห้วยโป่ง และต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ด้านคมนาคม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 คอสะพานห้วยโป่งขาด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (ใกล้วัดห้วยโป่ง) และอีกหลายเส้นทางได้รับความเสียหาย ด้านการเกษตร อยู่ระหว่างการสำรวจ
สำหรับการให้ความช่วยเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอีก 2 คนที่ยังคงอออกค้นหาอยู่ เร่งสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ด้านไฟฟ้า เร่งดำเนินการปักเสาพาดสาย ประชาชนได้ร่วมกันซ่อมแซมระบบส่งประปาหมู่บ้าน แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนสะพานเบลีย์ เข้าดำเนินการติดตั้งกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 1 กันยายน 2568 แขวงหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน วางสะพานเหล็กชั่วคราว อบจ.แม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการซ่อมแซมถมคอสะพาน และปรับเกลี่ยเปิดทางน้ำที่ท่วมขังพื้นที่อาศัย และกำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ ปรับเกลี่ย เศษสวะและดินโคลนที่ทับถมพื้นที่และอีกหลายหน่วยงานได้ระดมกำลังให้การช่วยเหลือ
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พิจารณาอนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เบื้องต้นได้อนุมัติ งบประมาณสำหรับดำเนินการในการช่วยเหลือ และการดำรงชีพ แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม อำเภอละ 500,000 บาท
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ยอดเพ็ชร คำแสงดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการแก้ไขคอสะพานห้วยโป่งขาด และผิวทางชำรุดเสียหาย ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน แม่สุริน-ปางหมู ระหว่างกม.317+300 – 317+365 บริเวณหน้าวัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โดยได้นำเครื่องจักร เข้าดำเนินการ เคลียร์พื้นที่หน้างานเพื่อให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน ที่ 1 (พิจิตร) มาดำเนินการติดตั้งสะพานเบลีย์ โดยจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถสัญจรผ่านได้ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้จัดเจ้าหน้าที่ ติดตั้งป้ายเตือน, อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้ทาง เดินทางด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด