คนขับเล่าทั้งน้ำตา นาทีโจรขู่รีดเงิน หลังเหมาแท็กซี่จากกทม.ไปอยุธยา ก่อนให้เข้าซอยเปลี่ยว ชิงรถหลบหนี

เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม2568 พ.ต.ท.มาโนช ฤทธิพูน สว.สอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้นายอาคม ใจภักดี อายุ 56 ปี คนขับแท็กซี่ ถูกคนร้าย 2 คน ก่อเหตุชิงเอารถแท็กซี่ โตโยต้า อัลติส สีเขียว-เหลือง พร้อมโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง หลบหนีไป

เหตุเกิดบริเวณ ปั๊มน้ำมัน ริมถนนสายเอเชีย ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในที่เกิดเหตุ พบนายอาคม ใจภักดี อายุ 56 ปี คนขับแท็กซี่ อยู่ในอาการตกใจ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุมีชายวัยรุ่น 2 คน อายุราว 30 ปี ลักษณะผิวคล้ำ หัวเกรียน คนหนึ่งรูปร่างเตี้ย อีกคนรูปร่างสูง เรียกรถแท๊กซี่ตนจากย่านดินแดง เพื่อให้ไปส่งที่ตลาดกลางกุ้ง เขต อ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อถึงที่หมาย คนร้ายบอกให้ขับรถเข้าไปภายในซอยอีกขับรถวนไปวนมาจนมาถึง ในชุมชนบ้านดาบ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางเปลี่ยว คนร้าย2 คนบอกให้ตนกลับรถ พอกลับรถหนึ่งในคนร้าย ใช้ยาหม่องป้ายตา-ป้ายปาก จนแสบตา

นอกจากนี้ คนร้ายยังขู่บังคับให้นายอาคมส่งเงิน 2,000 บาท และยังข่มขู่ว่ามีอาวุธปืน ตนบอกไปว่ามีเงินเพียง 900 บาท และขอโอนเงินให้ได้หรือไม่ แต่ไม่สามารถโอนได้ เพราะแอพพ์ธนาคารมีการอัพเดท จากนั้นคนร้ายบังคับให้ตนไปนั่งเบาะข้างคนขับ แล้วขึ้นมานั่งขับรถแทน พาตนเองมาส่งที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อจะให้ตนกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม

ตนขอร้องว่า “เอาเงินไปก็ได้ แต่อย่าทำร้าย” เมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันพบว่า มีคนพลุกพล่าน คนร้ายจึงจอดรถด้านหน้าแล้วผลักตนลงข้างทาง จากนั้นขับรถแท็กซี่หลบหนีไปพร้อมโทรศัพท์มือถือ ตนจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่ร้านสะดวกซื้อ พนักงานร้านรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจทันที

นายอาคม กล่าวต่อทั้งน้ำตาว่า รถแท็กซี่คันดังกล่าว เพิ่งซื้อได้เพียง 2 ปี จากน้ำพักน้ำแรงเพื่อเลี้ยงครอบครัว ไม่คิดว่าจะมาถูกคนร้ายจี้ชิงรถไปจนไม่เหลือเครื่องมือทำมาหากิน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สันนิษฐานว่า คนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ รู้เส้นทางเป็นอย่างดี ทำการตรวจสอบหาพยานหลักฐานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มติม เชื่อว่าคนร้ายน่าจะนำรถยนต์แท็กซี่ไปจอดทิ้ง