หนุ่มใหญ่ดับปริศนา หลังศาลพระหลักเมืองปราจีนฯ ผู้ดูแลเล่าก่อนพบร่างเห็นกินเหล้ากับเพื่อนจนดึกดื่น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ร.ต.อ ดำรง ทองลบ สารวัตรเวรฯ(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191 มีชายนอนเสียชีวิตอยู่ด้านชายคาหลังศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกของตัวศาลฯ
พบเป็นชายอายุประมาณ 50 ปี ผิวดำแดง กางเกงวอร์ม ขายาวสีดำ เสื้อยืดสีขาว เขียว ไม่พบร่องรอยบาดแผล นอนเสียชีวิตในท่านอนคว่ำตะแคงขวา ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ การถูกทำร้ายแต่อย่างใดทราบชื่อต่อมาคือ นายสมพุฒ เชื่อมาก อายุ 53 ปี บ้านเดิมอยู่ศรีสะเกษ มาเช่าบ้านซอยโป่งอรุณ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
จากการสอบถาม น.ส.ส้ม คนดูแลศาลหลักเมือง เปิดเผยว่า ผู้ตายเป็นชาวศรีสะเกษแต่ย้ายมาทำงานรับจ้างที่ร้านส่งของแห่งหนึ่งในตัวเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี มาเช่าบ้านที่ซอยโปร่งอรุณแต่ชอบดื่มสุรา ล่าสุดดื่มหนักทุกวันจนร่างกายทรุดโทรมทำงานไม่ไหวไม่มีคนว่าจ้าง เมื่อหมดงานไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจึงไม่มีที่อยู่อาศัย กลายเป็นคนเร่ร่อน มักมาดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างศาลพระหลักเมือง และได้มาอาศัยด้านหลังศาลพระหลักเมือง เป็นที่หลับนอนเป็นประจำ
ล่าสุดคืนก่อนพบศพได้นั่งดื่มกินเหล้าขาวกับเพื่อนชื่อเทพจนดึกดื่น 2 คนแล้วแยกย้าย จนช่วงสาย น.ส.ส้ม คนดูแลศาลฯ มาพบยังคงนอนคว่ำตะแคงนิ่งเรียก-ปลุกไม่ตื่น จึงโทรศัพท์แจ้ง 1169 และ ทราบต่อมาว่าเสียชีวิตแล้ว คาดสาเหตุคงดื่มหนักกว่าทุกครั้งประกอบกับสภาพร่างกายเดิมที่ทรุดโทรมอยู่แล้ว เพราะคงดื่มฉลองหลังที่เพิ่งรู้ข่าวว่ากำลังได้งานทำที่ทำงานแห่งใหม่ สำหรับสาเหตุที่ชัดเจนต้องรอการส่งชันสูตรจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
เบื้องต้นจะทำการประสานหาญาติของผู้เสียชีวิตต่อไป และ ตร.ได้นำนายเทพเพื่อนคนที่ดื่มกินด้วยกันไปสอบสวนหารายละเอียดเพิ่มเติม