หม่องชิตตู่ ควักเงินส่วนตัวสร้างร.ร.ประถมฯ ใช้ชื่อ ‘ชิตตู่ลินแหม่ง’

หม่องชิตตู่ ยังใช้ชีวิตปกติ ไม่สนถูกสหรัฐคว่ำบาตร-ไทยพยายามออกหมายจับ เดินหน้าทำบุญสร้างโรงเรียนประถมฯ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตาก บริเวณชายแดนไทย-เมียนมาว่า แม้ว่าพันเอก ซอหม่อง ชิตตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือ บีจีเอฟ ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาในข้อกล่าวหาค้ามนุษย์ หรือไทยพยายามจะออกหมายจับก็ตาม แต่พันเอกซอหม่อง ชิตตู่ ยังคงใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้สะทกสะท้านกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาหรือความพยายามของไทยในการออกหมายจับแต่อย่างใด
ล่าสุด พันเอกซอหม่อง ชิตตู่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนสองชั้นชื่อ “ชิตตู่ลินแหม่ง” เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่บ้านโก๊กโก่/ฉ่วยโก๊กโก่ หมู่ที่ 2 จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวังผา หมู่ที่ 4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นการบริจาคก่อสร้างโดยครอบครัวของพันเอกซอ หม่องชิตตู่ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษากองกำลังบีจีเอฟ นางขิ่นละตู่ ภรรยาพันเอกซอหม่อง ชิตตู่ พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน
งานนี้มีบุคคลสำคัญของบีจีเอฟ และฝ่ายเมียนมา มาเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย พระเก่ตะระ เจ้าสำนักงานวัดมหาตุ๊คะอ่องแหม่งกล่าที่ฉ่วยโก๊กโก่, นายอูกองส่านลิน ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าฝ่ายบริหารการปกครองจังหวัด, พ.ต.ท.โมจ่อเฮง ผกก.จ.เมียวดี, นายอูซอมินขิ่น ศึกษาธิการจังหวัดเมียวดี, อูเพียวมินส่อ หัวหน้ากองดับเพลิงจังหวัด, อูจ่อจ่ออู ประธานคณะกรรมการเทศบาลอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด, พ.ต.หม่องวิน ผบ. ควบคุมพื้นที่ 3/ผบ.พัน.1018 กกล.BGF, ด่อหมู่หน่าพอ ผอ.โรงเรียนไฮสคูลโก๊กโก่/ฉ่วยโก๊กโก่ พร้อม ครู อาจารย์ นักเรียน, อูซอตานส่วย หัวหน้าฝ่ายปกครองหมู่บ้านโก๊กโก่/ฉ่วยโก๊กโก่
