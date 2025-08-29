สุดเศร้า พบร่างหญิงวัย 75 เสียชีวิตในห้องครัว ตัดสินใจลาโลกครบรอบวันตายลูก
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ต.ต.หญิง ศุภนิจ มีพันธ์ สว.(สอบสวน) สภ.ลาดใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้สูงอายุนอนผูกคอเสียชีวิต ภายในบ้านต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จึงไปตรวจสอบพร้อมพ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล สารวัตรใหญ่ สภ.ยี่สาร นพ.สิทธิโชค จิตติวงศ์ ผอ.รพ.อัมพวา และ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ภายในห้องครัว พบศพนางลำเพย อายุ 75 ปี เจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ใช้สายไฟหม้อหุงข้าวฝั่งปลั๊กตัวผู้เสียบผูกที่คอ และอีกฝั่งด้านตัวเมียที่เสียบกับหม้อหุงข้าวเกี่ยวรั้งกับเชือกสีขาวที่ผูกกับเสาบ้าน ข้างตัวบริเวณหน้าท้องมีสากกะเบือหินวางอยู่ตรงท้อง บนศีรษะมีหม้อหุงข้าว ใส่ถุงพลาสติกวางอยู่ ไม่มีบาดแผล ภายในบ้านไม่พบร่องรอยการต่อสู้ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง
น.ส.จันทรา อายุ 47 ปี คนดูแล เล่าว่า เดิมผู้ตายพักอาศัยกับลูกชาย แต่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 หรือวันนี้เมื่อเดือนที่แล้ว ลูกชายเสียชีวิตทำให้นางลำเพยผู้ตายอยู่ตามลำพัง ลูกสาวผู้ตายที่ไปทำงานอยู่ จ.เพชรบุรี จึงฝากฝังในลักษณะจ้างให้ตนดูแลมาได้ประมาณ 1 เดือน ทุกวันตนก็จะนำอาหารมาให้ และพาเข้านอน ก่อนเกิดเหตุเมื่อ 1 ทุ่มวานนี้ ตนก็พานางลำเพยเข้านอนตามปกติ กระทั่งเช้าวันนี้ตนก็นำอาหารเช้ามาให้มาถึง ไม่เห็นนางลำเพยอยู่ให้ห้องนอนจึงเดินหาก็พบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องครัว จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
จากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่า นางลำเพย ผู้ตายซึ่งป่วยเป็นโรคไต และเบาหวาน รักษาตัวที่ รพ.อัมพวา อาจจะเกิดความเครียด เบื่อหน่ายชีวิต ประกอบกับคิดถึงลูกชายที่เคยอยู่ด้วยกันแต่ต้องมาเสียชีวิตไปก่อน จึงตัดสินใจผูกคอตายในวันเดียวกันกับที่ลูกชายเสียชีวิต หวังว่าจะได้ไปอยู่กับลูกชาย
ทั้งนี้ ญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต เจ้าหน้าที่จึงมอบศพให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป