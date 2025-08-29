สุโขทัยวิกฤต ผนังกั้นน้ำต้านไม่อยู่ น้ำยมไหลทะลัก เข้าท่วมชุมชนคูหาสุวรรณ
จากสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัย ที่ระดับน้ำในแม่น้ำยมมีระดับเพิ่มสูงขึ้นมีความเร็วและแรงขึ้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีประกาศแจ้งเตือน ไปยังประชาชนที่อยู่ในบริเวณ เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมนั้น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า จุดแตก ใกล้ร้านอาหารเฟื่องฟ้า ชุมชนคูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย วันนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำยม ที่จุดวัดน้ำ y4 หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มีความสูงอยู่ที่ 7.69 เมตร มีความเร็วน้ำไหลผ่าน 4 18 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้บริเวณชุมชนคูหาสุวรรณ จุดที่ใกล้ร้านอาหารเฟื่องฟ้า น้ำยมได้ดันดินใต้พนังกั้นน้ำเป็นโพรงและลอดใต้พนังกั้นน้ำเข้ามาด้วยความเร็วและแรง จนซัดบิ๊กแบ็ค ที่นำมาเรียงกั้น พังไป 2-3 ลูกจึงทำให้กระแสน้ำยมไหลทะลักเข้าท่วมในชุมชนคูหาสุวรรณที่จุดเดิม และได้ไหลบ่าลงไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตร ทางเจ้าหน้าที่ ได้นำกระสอบทรายมาบล็อกทางน้ำ เพื่อบังคับน้ำให้ไหลลงสู่คลองแม่ลำพัน แต่ทำได้บางส่วน น้ำยม ยังไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนคูหาสุวรรณ ชุมชนเลอไทย ชุมชนคลองโพธิ์ ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนประมาณ 300 ครัวเรือน ถูกน้ำท่วมพื้นที่ความสูง 50 ซม.ถึง 1 เมตร
ส่วนที่หมู่2 และหมู่4 และวัดปากแคว ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่วัดปากแคว บางจุดมีน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร และยังไม่สามารถเข้าไปเสริมแนวกระสอบทรายและบิ๊กแบ็ค บริเวณพนังกั้นน้ำหลังวัดได้ ทำให้กระแสน้ำแม่น้ำยมไหลผ่านภายในวัดปากแควออกมาทางประตูหน้าวัด ซึ่งกระแสน้ำไหลแรง
ทางเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้า บริเวณวัดปากแคว ทำให้พระวัดปากแควจำนวน 18 รูป ต้องอยู่แบบไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ใช้ และไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ และในเช้านี้ พระอาจารย์นาค พระครูปลัดสุวัฒนสาธุคุณ เจ้าอาวาสวัดพลายชุมพล ได้ นำข้าวผัดพริกไก่ จำนวน 200 กล่อง นำไปมอบให้กับพระและสามเณร รวม 18 รูป ที่วัดปากแคว รวมทั้งชาวบ้าน ต.ปากแคว ที่ถูกน้ำท่วม
สำหรับระดับน้ำแม่น้ำยมที่บริเวณ ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีระดับความลึกน้ำ 11.02 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 638 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความจุ 18.462 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 120.67 % ของความจุเก็บกัก และได้ทำการระบายน้ำผ่านคลองน้ำโจน (ฝั่งขวา) จำนวน 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระบายผ่านประตูระบายน้ำคลองหกบาท มีน้ำไหลผ่าน 300 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ ตะคร้อ (ยมน่าน) ให้น้ำไหลผ่าน 170 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ขณะที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย รายงานว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย และ ชป.บรรเทาสาธารณภัย มทบ.39 ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ชุมชนวังหิน ร่วมกันกรอกบรรจุถุงกระสอบทราย และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันนี้ (29 สิงหาคม 2568) เวลา 09.00 น. ณ โกดังวังหิน ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย และชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 39 บูรณาการร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ชุมชนวังหิน ร่วมกันกรอกบรรจุถุงกระสอบทราย เพื่อเสริมแนวตลิ่ง รองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
จากนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำไหลกัดเซาะในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนคูหาสุวรรณ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย