สลด ‘ผอ.หญิง’ วัย 42 ปี ดับชีวิตในรถเก๋ง โรงเรียนโพสต์อาลัย

สลด ‘ผอ.หญิง’ วัย 42 ปี ดับชีวิตในรถเก๋ง คณะครู-ลูกศิษย์ อาลัย
เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้วฯ จุดอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้รับแจ้งให้ เข้าไปตรวจสอบ บุคคล หมดสติภายในรถยนต์ พื้นที่บ้านเนินมะค่า ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบ พบว่า บุคคลดังกล่าวได้ เสียชีวิตแล้ว จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และร้อยเวร สภ.เขาฉกรรจ์ เพื่อตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์เวร จากโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
เบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือ นางภคมน สายบุตร อายุ 42 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน อ.เขาฉกรรจ์ เสียชีวิตหลังรถเก๋งโตโยต้าจอดอยู่ใต้ถุนบ้านไม้
สาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน จากนั้นจึงนำร่างของผู้เสียชีวิตไป ชันสูตรอีกครั้ง ที่โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ก่อนที่จะประสานญาติไปรับศพ เพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไป
ขณะที่ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ได้โพสต์ข้อความอาลัย ระบุว่า ด้วยความอาลัยยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีรดน้ำศพ และพิธีสวดอภิธรรม นางภคมน สายบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2568 รดน้ำศพเวลา 16.00 น พิธีสวดอภิธรรม เวลา19.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดถ้ำเขาฉกรรจ์ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะ
