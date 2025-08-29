ค้นหาต่อเนื่อง หาผู้สูญหาย 2 สามี-ภรรยา พยานเล่า กลับไปเอาของ ก่อนโดนน้ำป่าซัดร่าง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เกิดฝนตกหนักจากพายุคาจิกิ น้ำป่าไหลหลากสร้างความความเสียหาย ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย สูญหายอีก 2 ราย โดยเริ่มติดตามหาบุคคลสูญหายตั้งแต่วานนี้ (28 ส.ค.) ท่ามกลางญาติที่รอคอยรับคนในครอบครัวกลับบ้านตลอดทั้งวัน
สอบถาม ครอบครัวผู้สูญหาย ระบุว่า ทั้งลูกชายและลูกสะใภ้สูญหายไปกับกระแสน้ำ ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ได้บนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้พบร่างโดยเร็วเท่านั้น
ด้านนายวิบูลย์ ภพพงศ์ไพร หนึ่งในทีมค้นหาและญาติผู้สูญหาย เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดเหตุได้นำกำลังร่วมกับเพื่อนบ้าน และผรส.ออกค้นหาตามเส้นทางน้ำ ตอนนี้ผ่านมาแล้วสองวัน ยังไม่พบ ส่วนหนึ่งเพราะปัญหาจากร่างอาจจะถูกทับถมด้วยตะกอนดินหรือทราย แต่ก็ยังไม่หยุดค้นหา
นายวิบูลย์ เล่าต่อว่า ตอนเกิดเหตุ ผู้สูญหายทั้งสอง รู้ว่ากระแสน้ำป่าไหลหลาก ได้อพยพลูกและรถไปฝากที่หน่วยป่าไม้ไว้ก่อน แต่ทางภรรยาบอกว่าลืมของจึงวกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกลับลงไป กระทั่งมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลมาอย่างรวดเร็ว พัดพาเอาร่างของทั้งสองคน หายไปกับกระแสน้ำ