ผอ.รพ.แจง ตั้งกก.สอบ ปมลืมผ้าก๊อซในช่องคลอด ยันจะรักษาต่อเนื่องจนหาย ชี้หากผู้ป่วยอุทธรณ์ก็ยินดี
จากกรณี น.ส.ปาริชาติ อายุ 20 ปี พาทนายไปยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร เพื่อยื่นอุทรณ์ หลังมติกรรมการเห็นชอบ อนุมัติเงินเยียวยากรณีพบผ้าก๊อซในช่องคลอดจนได้รับผลกระทบติดเชื้อเรื้อรัง เป็นจำนวน 90,000 บาท แต่รู้สึกว่าการเยียวยาไม่เหมาะสม เพราะต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผลกระทบด้านสภาพจิตใจ ขาดรายได้จากอาชีพ อีกด้วย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้นทางโรงพยาบาลวานรนิวาสไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งกรรมการสอบสวนตามระเบียบราชการ พบว่าคนไข้ผู้เสียหายเพิ่งท้องแรกมีภาวะคลอดลูกยาก จึงต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนำเด็กออกจากช่องคลอด หลังคลอดยังพบว่ามีเลือดและน้ำคาวปลาอยู่ จึงใช้ผ้าก๊อซซับเลือดและน้ำคาวปลา แต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนแรก ได้ส่งคนไข้ต่อให้เจ้าหน้าที่อีกคนดูแลจึงคลาดเคลื่อนกันเรื่องการดูแล
โดยมาตรการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ หากต้องดูแลผู้ป่วยหรือคนไข้ ให้ดูแลคนต่อคนให้เสร็จสิ้นกระบวนการก่อน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นอีก ส่วนกรณีคนไข้ผู้เสียหายยังได้รับผลกระทบและอาการหลังเจอผ้าก๊อซในช่องคลอดนั้น ทางโรงพยาบาลยืนยันจะทำการรักษาตามอาการต่อเนื่อง จนหายปกติ อย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายต้องการยื่นขออุทธรณ์ หลังมติคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร อนุมัติเงินเยียวยา 90,000 บาท เพิ่มเป็น 500,000 บาท นั้น ยินดีให้ใช้สิทธิตามระเบียบซึ่งต้องให้ทางคณะกรรมพิจารณาอีกครั้ง