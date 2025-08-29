รวบเครือข่ายเจ๊เล็ก ยึดยาบ้า 3.2 ล้านเม็ด เตรียมส่งภาคใต้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นนทบุรี พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสตร์ ผกก.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปราบปรามและสืบสวน สภ.บางบัวทอง
ร่วมกันจับกุมตัว นายรัชศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 3,200,000 เม็ด โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และรถยนต์โตโยต้า รุ่นสปอตร์ไรเดอร์ สีเทา ทะเบียนนนทบุรี จับกุมตัวได้ที่บริเวณจุดกลับรถต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ก่อนนำตัวพร้อมยาบ้าที่ตรวจยึดได้มาสอบปากคำที่สภ.บางบัวทอง
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 05.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณแยกไทรน้อย ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบส่งยาบ้าลงพื้นที่ภาคใต้ จึงได้รายงาน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง
จากนั้นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.บางบัวทอง และเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่า สภ.บางบัวทอง ดักสกัดจนพบรถต้องสงสัยตามที่สายรายงานจึงขอตรวจค้น จากการตรวจค้นภายในรถพบห่อพลาสติกสีดำขนาดใหญ่ บรรจุยาบ้าจำนวน 8 ห่อ ด้านในบรรจุยาบ้าห่อละ 400,000 เม็ด รวมทั้งหมดจำนวน 3,200,000 เม็ด รวมมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท
จากการสอบถาม นายรัชศักดิ์ ผู้ต้องหาให้การว่า ตนรับจ้างจากผู้หญิงชื่อ เจ๊เล็ก (นามสมมติ) ให้มาขับรถยนต์คันดังกล่าว จาก จ.หนองคาย โดยนัดพบกับคนที่จะมารับช่วงต่ออีกหนึ่งคนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใคร เพื่อนำยาบ้าทั้งหมดไปส่งภาคใต้ โดยยังไม่มีการกำหนดจุดหมายที่แน่นอน โดยยอมรับว่ารับจ้างเป็นครั้งแรก ได้ค่าจ้าง 20,000 บาท แบ่งจ่ายให้ตนตอนไปรับรถ 5,000 บาท เมื่อส่งของเสร็จตนจะได้รับอีก 15,000 บาท
เบื้องต้น แจ้งข้อหาว่า จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า มีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป