รันทด! เปิดบ้านพ่อ-แม่ พลทหารอดิศร สภาพทรุดโทรมผุพัง หลังคารั่วอยากเปลี่ยนใหม่ แต่ไร้เงิน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์ที่ พลทหารอดิศร ป้อมกลาง หรือโก้ ตำแหน่งพลปืนกลมินิ สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ประจำการพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ได้เหยียบกับระเบิด PMN-2 ขณะออกตรวจแนวบังเกอร์ 11–12 บริเวณด้านขวาของปราสาทตาควาย อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เวลาประมาณ 15.45 น. เมื่อวันที่ 27ส.ค.68 แรงระเบิดทำให้ ข้อเท้าขวาขาด ได้รับบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดอยู่ระหว่างการรักษาและอาการปลอดภัยแล้ว
ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ บ้านบุไท ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ พลทหาร อดิศร พบคุณพ่อและคุณแม่ ได้นำทีมข่าวไปดูสภาพความเป็นอยู่ของพ่อกับแม่ซึ่งเป็นลักษณะเพิงพักหรือกระท่อม มีสภาพที่ทรุดโทรม ผุพังมาก ตามภาพที่เห็น ซึ่ง คุณพ่อไหล ป้อมกลาง อายุ 56 ปี บอกว่าเสียใจที่ลูกต้องมาพิการ แต่ก็ยังรู้สึกภูมิใจที่ลูกชายได้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ซึ่งตนเองรู้สึกภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของลูกชายมาก โดยก่อนหน้านี้ ลูกชายและลูกสะใภ้ วางแผนเตรียมที่จะเดินทางไปทำงานโรงงานในจังหวัดระยอง แต่ก็มาจับสลากได้ใบแดงและได้ไปรับราชการทหารก่อน ทำให้ภรรยาของพลทหาร อดิศร ฯ ต้องไปรับจ้างทำงานทั่วไปเพื่อคอยเลี้ยงดูลูกสาววัย 3 ขวบ
โดยคุณพ่อไหล บอกว่า ครอบครัวของตนเองมีลูกชาย 2 คน ซึ่งคนโตทำงานขับรถส่งสินค้าบริษัทเอกชน ส่วนคนเล็กก็คือพลทหาร อดิศร ซึ่งยอมรับว่า ครอบครัวมีฐานะยากจนมาก สาเหตุที่ต้อง ออกมายกกระท่อมอยู่ ก็เพราะว่าบ้านหลังเดิมยกให้ลูกชายได้อยู่กับภรรยา และ หลานสาว เพราะบ้านหลังเล็ก ซึ่งกระท่อมที่ตนเองอยู่กับภรรยา ก็มีสภาพผุพังมากแล้ว ซึ่งตนเองอยากจะเปลี่ยนหลังคากระท่อมใหม่ เพราะในช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าฝน เดือดร้อนมาก เพราะไม่มีเงิน ตนเองก็รับจ้างรายวันทั่วไปเท่านั้น